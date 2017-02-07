İndirme Özelliği Nedeniyle Netflix'e Patent Davası Açıldı!

Netflix, geçtiğimiz kasım ayında kullanım sunduğu çevrimdışı indirme özelliği nedeniyle patent trolü olarak adlandırılan BlackBird Technologies tarafından mahkemeye verildi. Ancak patent şirketi BlackBird Technologies’in sahibi olduğu patentin Netflix’in sunduğu çevrim dışı indirme özelliğiyle doğrudan bir bağlantısı yok gibi görünüyor.

Netflix, geçtiğimiz günlerde kasım ayında kullanıma sunduğu ve internet bağlantısı olmadan film, dizi vb. izlemeyi sağlayan çevrimdışı indirme özelliği nedeniyle BlackBird Technologies adlı şirket tarafından mahkemeye verildi.

BlackBird Technologies, patent trolü olarak adlandırılan ve patentlerden başka bir ürünü ya da varlığı bulunmayan şirketlerden biri. Şirket, davalar sayesinde kazanç elde ediyor. Patent şirketi BlackBird Technologies’in dava açtığı tek firma Netflix değil. BlackBird Technologies’in dava açtığı diğer firmalar; SoundCloud, Vimeo, Starz, Mubi ve Studio 3 Partners. Bütün bu şirketlerin sundukları servislerde çevrimdışı indirme özelliği bulunuyor. Davaların hepsi, Delaware Federal Mahkemesi’nde açıldı.

BlackBird Technologies, Birleşik Devletler Patent Numarası 7.174.362 olan bir patente sahip. Bu patent, bilgisayar ağı aracılığıyla iletilen taleplere karşılık olarak önceden depolanmış dijital verilerden ürün sağlamaya yarayan metot ya da sistem olarak tanımlanıyor. Bununla ilgili 362’den fazla indirme özelliği bulunuyor. Ancak patent özetinde, sadece verilerin CD’lere yazılması konusu yer alıyor. Sonuç olarak bu patentin Netflix ve dava açılan diğer firmaların sağladığı indirme özelliğiyle bir alakası yok gibi görünüyor. Ama tabii ki, bu durum BlackBird Technologies gibi firmaların “ne koparırsam kardır” düşüncesiyle dava açmasına engel olmuyor.