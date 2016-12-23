İndirme Rekorları Kıran Super Mario Run, Yine de Nintendo’yu Kurtaramadı

Yayınlandıktan 4 gün içerisinde 40 milyon indirme sayısına ulaşan Nintendo’nun efsane oyunu Super Mario’nun mobil versiyonu, şirketin hisselerinin düşmesine engel olamadı.

4 günde 40 milyon kez indirilen ve rekor üstüne rekor kıran Super Mario Run, Nintendo’nun hisselerinin değer kaybetmesinin önüne geçemedi. Oyunun piyasaya sunulduğu zamandan beri hisse değerlerinde %14 değer kaybı yaşayan şirketin bu durumu yaşamasına sebep olarak, oyun içindeki tüm seviyelerin açılması için 9.99 dolarlık bir ücret talep etmesi gösteriliyor.

Mobil veri analiz şirketi App Annie, oyunun 3 günde 37 milyon kez indirilmesine rağmen şirkete yalnızca 14 milyon dolar kazanç sağladığını belirtiyor. Bu istatistik, oyunu indiren her 100 kişiden yalnızca 4’ünün oyuna para ödemeyi seçtiğini gösteriyor.

Oyuncuların oyunla ilgili App Store’da yaptıkları geri dönüşler ise olumsuz yönde. Oyun içi satın almanın pahalı olduğundan dem vuran oyuncular, Super Mario Run’a ortalama 2.5 puan verdiler.