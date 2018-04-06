İneğini Satıp Havayolu Şirketi Kuran Adamın Başarı Hikayesi

Denizli'de yaşayan Abdullah Arpa, ailesi için aldığı ineği satarak pilotluk eğitimi aldı ve kendi havayolu şirketini kurdu. İlkokulu bile bitirmeyen Arpa, şimdilerde büyük bir servetin sahibi.

Aslen Vanlı olan Abdullah Arpa (42), meslek hayatına çocukken yaptığı bulaşıkçılık ve ayakkabı boyacılığı ile başladı. Kalabalık bir aileden gelen ve 21 kardeşe sahip olan Arpa, zaman içerisinde birçok iş denedi. Son olarak inşaatlarda çalışmayan başlayan geç adam, Denizli’nin turizm bölgesi Pamukkale de turistlere kartpostal satarak İngilizcesini de geliştirdi.

1995 yılında ailesine inek alan Abdullah Arpa, bu ineği sattı ve cebindeki 300 dolar ile Japonya’ya gitti. Orada bir süre işsiz kalan genç adam, daha sonra tavuk çiftliğinde tanıştığı kişiler sayesinde de bir işe başvurdu. Ardından işe başlayan Arpa, o dönem kendisini işe sokan kişiye bir aylık parasını da verdiğini belirtiyor. Başlarda 12 gün sokakta yatan genç adam, çalışarak kendini geliştirdi. Kazancı artınca bir Türk restoranı açan adam daha sonra 3 restoran ve bir bar sahibi oldu

Hayali uçmaktı, pilotluk eğitimi aldı.

Hayalinde uçmak olan evli bir çocuk babası Abdullah Arpa, sahibi olduğu restoranları ve barı sattı. Ardından ABD’nin Hawaii Eyaleti’ne giderek, pilotluk eğitimi alan genç adam, 6 ay boyunca Hawaii’de bir havayolu şirketinde yolcu taşıdı. Havayolu riskinin farkında olsa da, bu durum Arpa’yı hayalinden hiç vazgeçirmedi. Gerekli olan diğer eğitimleri de alan Arpa, yaklaşık 2500 saat uçmuştu.

Kendi jetini aldı

Japonya’da kendi uçağı yokken, uçak kiralayan ve bu sayede özel yolcuları taşıyan Arpa, kurduğu şirkette Japonlara pilotluk eğitimi vermeye başladı. Şu an 50’nin üzerinde yolcusu olan genç adam, ayrıca birden fazla şirkete ve 8 ayrı havalimanında kurduğu alışveriş merkezlerine de sahip. Arpa,‘Vay be nereden nereye’ diyeceğiniz bu yaşam öyküsünü hiç unutmadığının da altını çiziyor.

Maddi imkânsızlıklar nedeniyle okuyamayan ve çeşitli zorluklar yaşayan Arpa, şimdilerde büyük bir servetin ve saygınlığın sahibi. Şu an kurallar gereği Türkiye de mesleğini yapamayan Arpa, Japonya ve Hawaii’de yaşamını sürdürüyor. Oldukça etkileyici olan bu hayat hikayesiyle ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Sizce de her şey azmin ve çok çalışmanın sonucu mu?