Infiniti'nin Karizmatik Konsept Otomobili QX50 Detroit Otomobil Fuarı’nda Tanıtıldı

INFINITI’nin orta boy SUV modelini olan QX50 Concept, dünyada bir ilk olan VC-Turbo motoru ve otonom sürüşü teknolojisiyle, Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarında tanıtıldı.

INFINITI, dünyanın en fazla büyüyen otomobil segmenti olan SUV pazarında yeni bir modelini daha yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Detroit Otomobil Fuarı olarak da bilinen Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarında sergilenen QX50 Concept ile orta boy SUV segmentinde yer alacak aracını gün ışığına çıkaran INFINITI, 2017 yılında bu aracı seri üretime dahil ediyor.

2016 yılında Beijing (Pekin) Otomobil Fuarı’nda ilk olarak gösterilen ve Avrupa prömiyeri ise Paris Otomobil Fuarı’nda yapılan INFINITI QX Sport Inspiration’ın devamı niteliğindeki QX50 Concept, markanın yeni “Güçlü Zarafet” tasarım anlayışını yansıtıyor. INFINITI’nin imzası niteliğindeki “yeni ay kesimli” C sütunları ve “insan bakışlı” farları QX50 Concept’te de varlığını sürdürüyor.

Olabildiğince öne doğru yerleşimli kabin tasarımı sayesinde geniş bir iç mekan sunan QX50 Concept, “Sürücü Odaklı-Yolcuları Düşünen” iç mekan felsefesiyle tüm konuklarının ihtiyaçlarını eşit şekilde karşılıyor.

INFINITI QX50 Concept’te 272 HP güç ve 390 Nm tork üretmesi planlanan VC-Turbo, benzer güçteki 6 silindirli motorların performansını yüzde 27’ye varan yakıt tüketimi avantajıyla birleştiriyor.