'Infinity War' En Uzun Marvel Filmi Olabilir!

Geçtiğimiz günlerde sızan bilgilere göre filmin tam olarak 156 dakika olması planlıyor.

Marvel Cinematic Universe’ün kalabalık kahraman kadrosu arasından Thanos’u kimin daha çok yumruklayacağı beklenenedursun, Avengers’a çok az kaldı.Çok güvenilir bir kaynak olmasa da Fandango’dan gelen haberlere göre filmin süresinin tam tamına 2 saat 36 dakika olması bekleniyor. Filmin ‘credit’ bölümünü saymazsak bu süre 2 saat 26 dakikaya düşülebilir fakat hepimiz biliyoruz ki Marvel ‘credit’ lerin ardından önemli sahneler koymayı çok sever ve bizi de o koltuklarda oturtmaya devam eder.

Infinity War, bir önceki süre rekortmeni Kaptan Amerika: İç Savaş'ı geride bırakarak, Marvel'ın bugüne kadarki en uzun filmi olarak rekorunu da eline almış olacak. Infinity War’un bu denli uzun olması, işlenecek olay örgüsü düşünüldüğünde oldukça mantıklı. Zira, film 2008’in Demir Adam’ına kadar uzanan geniş bir alt hikaye tabanı üzerine oturtulacak. Bütün Avengers kadrosunu hikaye anlamında toparlayıp ortak bir düşmana, yani Thanos’a yönlendirmek; bu denli bir kalabalık düşünüldüğünde işlenmesi oldukça zor ve uzun bir meziyet.

Yardımcı Yönetmen Joes Russo film hakkında ve özelllikle Thor karakteri hakkında düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: ‘Thor’un bu filmde Avengers için ne kadar önemli bir karakter olduğunu anlayacaksınız. Diğer Avengers filmlerinde oldukça geri planda kalan Thor’un ekip içersindeki gerçek rolünü bu filmde keşfedeceksiniz’

Fakat bu haber Thor sever okurlarımızı hem üzecek hem de sevindirecek bir haber. Nedenine gelirsek; önce ‘iyi’den başlayalım: Açık bir şekilde Thor’un domine edeceği Chris Hemsworth’un oyunculuğunu daha fazla sunabileceği bir Avengers filmi izleyeceğiz. Kötü haber: Genelde bu gibi büyük bir savaşı konu alan filmlerde dramatik olarak ekibin en izleyiciyle bağ kurabilen, öne çıkan karakteri film sonlarında ölümle tanışır. Bu her ne kadar dedikodu olarak yayılan küçük bir kehanet olsa da ihtimaller dahilinde tutulmalı. Hoş, bir filmin sonunu tahmin etmek ne kadar istenmeyecek bir şey gibi de dursa, sanırım bizde de oldukça popüler bir çaba.

Bu arada tabii böyle bir karanlık finalin odağı sadece Thor olmak zorunda değil, zira bu konuda biraz taraflı olacağım ama bu filmdeönemli bir rolü olan Demir Adam’ı ya da Dr. Strange'i öyle bir sahnede görmek istemezdim doğrusu.

Siz Webtekno okurları bu konuda ne düşünüyorsunuz? Filmde Avengers kadrosundan biri ölmek zorunda olsaydı kimin gitmesini isterdiniz ya da kimi koruma altına alırdınız?