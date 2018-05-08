Her Marvel karakteri gibi Venom'un da kendi hayranları bulunuyor. Venom hayranları, karakterin neden MCU'da görünmediğini merak ediyorlardı ki Infinity War yönetmeni Joe Russo, karakterin MCU'ya dahil olmama sebebini açıkladı.

Avengers: Infinity War, pek çok sinema sever için ‘tatsız’ bir sonla bitti. Tüm sonsuzluk taşlarını toplayan Thanos, parmağını şıklatarak evrendeki yaşamın yarısını son erdirdi. Bu sona eren yaşamların içinde Spider-Man, Bucky, Black Panther ve Galaksinin Koruyucuları da yer alıyor. Thanos’un parmağını şıklatmasından etkilenmeyen tek kişi ise Venom.

Sahi Venom neden Marvel Sinematik Evren’inde (MCU) hiç görünmedi?

Hafta başında eski okulunu ziyarete giden Infinity War yönetmenlerinden Joe Russo, bu soruyu basit bir şekilde yanıtladı: ‘’Venom, Sony’e ait.’’ Ne yazık ki can sıkıcı lisans anlaşmaları, tamamı Marvel ürünü olan filmleri bile birbirinden ayırıyor. Bu nedenle hepsinin yapımını Marvel üstleniyor olsa da Marvel filmleri de kendi içinde üç farklı evrene ayrılıyor.

Bu evrenlerden ilki Avengers’ın, Doctor Strange’in ve Black Panther’in bulunduğu bildiğimiz Marvel Sinematik Evreni. İkincisi ise Fox’un sahibi olduğu Wolverine, Deadpool ve X-Men’in bulunduğu X-Evreni. Sonuncusu ise Venom, Silver and Black, Nightwatch ve Morbius the Living Vampire’in bulunduğu Sony Evreni.

Aslına bakılırsa Spiderman’in hakları da Sony’nin elinde bulunduruyor. Fakat Sony, filmlerin karından pay almak karşılığında Spiderman’ın MCU’ya dahil olmasına izin veriyor. Marvel’ın başı olan Kevin Feige ise Spiderman’ın başlangıçta oluşturulduğu için Marvel Sinematik Evreni’nin bir parçası olabildiğini açıkladı.