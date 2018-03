Batarya Ömründe Rakiplerini Tokatlayan Cihaz: Infinix Zero 5

Cihaz piyasaya çıkmadan önce, Ininix'in batarya ömrünü ön plana alan bir cihaz geliştireceği konuşuluyordu. Ortaya çıkan sonuç tam da tahmin edildiği gibi.

Infinix yakın zamanda Infinix Zero 5 adlı akıllı telefonunu piyasaya sürdü. XCharge 18W hızlı şarj desteği ile bir 4350mAh dahili pil, 5.98 inç 1080p ekrana sahip, Octa-Core MediaTek Helio P25 16nm SoC tarafından desteklenmektedir, 6GB RAM'e sahiptir ve XOS 3.0 ile 7.0 (Nougat) çalışmakta olan cihazın, batarya ve şarj dolum süresine dair test sonuçlarını sizinle paylaşmak istiyoruz.

Konuşma Süresi

Konuşma süresi bazında çok büyük farkılılıklar olmasa da liderler arasında yerini alıyor.

3G Kullanım Süresi

3G kullanım süresi ile rakiplerine açık ara fark atmış durumda, bu aşamada gerçek bir lider.

WiFi Kullanım Süresi

Tıpkı 3G'de olduğu gibi WiFi alanında da oldukça üstün bir fark yaratmış durumda.

Video Oynatma Süresi

Zirvedeki rakibi ile neredeyse hiç farkı yok, yani bu listede de kendisi hatrı sayılır derecede önemli bir yerde.

Şarj Dolum Süresi

İşte vasat olduğu tek konuya geldik, 2 saat 22 dakika rakipleri arasında ortalama bir değere sahip.

Hazırda Bekleme Süresi

İşte pil yönetimi konusunda lider olduğu bir alan daha. En yakın rakibine tam 57 gün ile tam 2 gün fark atmış durumda.

Sonuç olarak yeni Infinix Zero 5, pil yönetimi konusunda rakiplerinden birer gömlek üstünken, şarj dolum süresi dalında ortalama değerlere sahip. Genel bir ortalama alırsak Zero 5, bu listenin zirvesinde olabilecek isimlerin en başında geliyor. Eğer şarj süresi sizin için hayati önem taşımıyorsa, gerçekten beklenenin üstünde bir performansa sahip Zero 5'in üstünde ciddi ciddi düşünebilirsiniz.