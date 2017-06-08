Tim Peake'nin Uzaydan Paylaştığı Dünya'ya Ait 12 Fotoğraf

1998 yılından itibaren Dünya’nın yörüngesinde bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu’nda, genelde 6 astronot bulunuyor. Burada geçirdiği zamanları kitaplaştıran Tim Peake, uzaydan Dünya’nın nasıl göründüğüne dair çektiği fotoğraflara da kitabında yer verdi.

Twitter’da ve Instagram’da paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada hatırı sayılır bir takipçi sayısı kazanan Tim Peake, geçtiğimiz yıl görev aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki günlerini kitaplaştırarak yaşadığı deneyimleri ölümsüzleştirmişti. ‘Hello, is this planet Earth?’ isimli kitabında ISS’de (Uluslararası Uzay İstasyonu) olduğu sırada çektiği fotoğraflara yer veren Peake, Türkiye’nin uzaydan görüntüsünü "Rusya, Kuzey Afrika ve Türkiye üzerinden doğuya doğru seyahat eden büyüleyici güzellik" notuyla paylaşmış ve ülkemizde de sağlam bir fan kitlesi edinmişti.

2016 yılında ISS’deki görevi sona eren ve Dünya’ya geri dönen İngiliz astronot, görevi için “Yaptığım en iyi yolculuktu. Başlangıçtan sonuna dek olağanüstüydü. Manzarayı kesinlikle özleyeceğim. Büyülenmiş durumdayım.” ifadelerini kullanmıştı. Peake’nin uzaydan çektiği Dünya’ya ait fotoğrafları aşağıdan inceleyebilirsiniz.