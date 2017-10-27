Bir televizyon programında Ay'dan örnek getirip getirmediğini soran sunucuya zekice cevap veren astronot, sunucunun hatasını ustalıkla savsakladı.

İngiliz astronot Major Tim Peake, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)’nda altı ay kaldı. Bilim iletişimi, astrofotografi yetenekleri ve alabildiğince zarafeti ile sosyal medyada ün kazandı.

Fakat Ay’a gitmedi. Akça yüzlü koruyucumuza en son ayak basan kişi, 1972 tarihinde Eugene Cernan’dı. Bu faktörler, İngiltere’de TV sunuculuğu yapan bir kadının gözünden kaçmış olmalı ki, Dünya’dan uzak kaldığı süreç içerisinde beraberinde Ay’dan bir örnek getirip getirmediğini sordu Peak’e.

ITV’nin ‘This Morning’ adlı sabah programında gerçekleşen konuşma, soğukkanlı ve aklı başında uzay adamı ile Amanda Holden arasında geçti:

Holden: “Böyle bir şeye cevap verebilir misiniz bilemiyorum, zira biraz yaramazca bir şey olabilir… Ay’a gittiğinizde, bir parça alıp, beraberinizde getirdiniz mi?”

Peake: “Aslına bakarsanız Ay’da değil, uzay istasyonundaydım.”

Holden: “Yani hiç çıkmadınız. Peki etrafınızda çalabileceğiniz bir şeyler yok muydu?”

Peake: “Hayır, ama ‘Uzay İstasyonu’ndan herhangi bir hatıra getirdiniz mi?’ diye soran genç bir bayanın zekice bir sorusu vardı. Oraya gidip bir şeyler getirmenin ne güzel bir fikir olduğunu düşündürdü bana.”

Ay, Uzay İstasyonu’ndan 961 kat daha ötede, Dünya’dan. Eğer Ay’a açılan Narnia tipi gizli bir geçit yoksa, Major’ın Ay’dan bir örnek getirebilmesini sağlayacak bir yol olmayacağı da aşikar.

Astronomik boyuttaki bu hataya rağmen, karşısındakinin zirve noktasına ulaşmış utanma anını, güzel bir nezaketle örtmeyi başaran Peake’e hakkını vermek lazım.