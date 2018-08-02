Bir belgesel için araştırmalarda bulunan İngiliz bilim insanları, Bermuda Şeytan Üçgeni'nde yaşanan tuhaf vakaların nedenini bulduklarını iddia ettiler.

Atlantik Okyanusu’nda Bermuda adası, Florida yarımadası, ve Porto Riko adası arasında kalan ve ‘Bermuda Şeytan Üçgeni’ olarak adlandırılan bölge, gezegenimizin en büyük gizemlerinden birini barındırmaktadır.

Bugüne kadar onlarca uçağın ve geminin binlerce insan ile birlikte arkasında tek bir iz bile bırakmadan kaybolduğu bölgede neler olduğu hala büyük bir soru işareti. Pek çok insana göre Bermuda Şeytan Üçgeni, doğaüstü bir güç tarafından kontrol ediliyor.

Channel 5’te yayınlanacak bir belgesel için araştırma yürüten İngiliz Southampton Üniversitesi’nden bilim insanları ise Bermuda Şeytan Üçgeni’ndeki kaybolma olaylarını daha dünyevi nedenlere bağlıyorlar.

İngiliz bilim insanlarına göre bölgede yaşanan kaza ve kaybolma vakalarının tek sorumlusu bir anda ortaya çıkan ve boyu 30 metreye kadar ulaşan dalgalar. Yani bir başka deyişle binlerce kişi, ani hava değişiklikleri yüzünden ortadan kayboldu.

Ancak Bermuda Şeytan Üçgeni’nde yalnızca gemilerin değil uçakların da kaybolduğunu düşünürsek İngiliz bilim insanlarının bu açıklaması pek çok kişiyi tatmin etmeyebilir. Koca koca uçakların 30 metrelik dalgalar yüzünden yok olması çok da inandırıcı değil.

Bermuda Şeytan Üçgeni’nde bugüne kadar kaybolan toplam deniz ve hava taşıtı sayısı 200’ün üzerinde. Kayda geçen toplam kayıp insan sayısı ise 8127’yi buluyor. Bölgede yaşanan ‘tuhaf’ olaylar için şu ana kadar pek çok teori üretildi.