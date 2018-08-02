İngiliz Bilim İnsanları: Bermuda Şeytan Üçgeni'nin Gizemini Çözdük

2 dk okuma süresi
39
10
5
4
3
Bir belgesel için araştırmalarda bulunan İngiliz bilim insanları, Bermuda Şeytan Üçgeni'nde yaşanan tuhaf vakaların nedenini bulduklarını iddia ettiler.

Atlantik Okyanusu’nda Bermuda adası, Florida yarımadası, ve Porto Riko adası arasında kalan ve ‘Bermuda Şeytan Üçgeni’ olarak adlandırılan bölge, gezegenimizin en büyük gizemlerinden birini barındırmaktadır.
İLGİLİ HABER

Bermuda Şeytan Üçgeni Hakkında Her Şey Bir Efsaneden mi İbaret?

Bugüne kadar onlarca uçağın ve geminin binlerce insan ile birlikte arkasında tek bir iz bile bırakmadan kaybolduğu bölgede neler olduğu hala büyük bir soru işareti. Pek çok insana göre Bermuda Şeytan Üçgeni, doğaüstü bir güç tarafından kontrol ediliyor.

Channel 5’te yayınlanacak bir belgesel için araştırma yürüten İngiliz Southampton Üniversitesi’nden bilim insanları ise Bermuda Şeytan Üçgeni’ndeki kaybolma olaylarını daha dünyevi nedenlere bağlıyorlar.
İLGİLİ HABER

Bilim İnsanları, Uzayda Yaşam İçin İlk Olarak Su Yerine Ultraviyole Işınlara Bakmamız Gerektiğini Açıkladı

İngiliz bilim insanlarına göre bölgede yaşanan kaza ve kaybolma vakalarının tek sorumlusu bir anda ortaya çıkan ve boyu 30 metreye kadar ulaşan dalgalar. Yani bir başka deyişle binlerce kişi, ani hava değişiklikleri yüzünden ortadan kayboldu.

Ancak Bermuda Şeytan Üçgeni’nde yalnızca gemilerin değil uçakların da kaybolduğunu düşünürsek İngiliz bilim insanlarının bu açıklaması pek çok kişiyi tatmin etmeyebilir. Koca koca uçakların 30 metrelik dalgalar yüzünden yok olması çok da inandırıcı değil.
İLGİLİ HABER

Efsane Belgesel Cosmos: Bir Uzay Serüveni’nden İlham Veren Alıntılar

Bermuda Şeytan Üçgeni’nde bugüne kadar kaybolan toplam deniz ve hava taşıtı sayısı 200’ün üzerinde. Kayda geçen toplam kayıp insan sayısı ise 8127’yi buluyor. Bölgede yaşanan ‘tuhaf’ olaylar için şu ana kadar pek çok teori üretildi.

Kaynak : https://www.ntv.com.tr/galeri/teknoloji/bermuda-seytanucgeniningizemi-cozuldu,bQWpj90DQEmCRwOBqEnqkA/blaTWmgxSEqsoOFO5PU72g
Etiketler: bermuda şeytan üçgeni
39
10
5
4
3
Emoji İle Tepki Ver
39
10
5
4
3