Premier Lig takımlarından Arsenal, genelde oyunlarda kullanılan kripto para birimi CashBet’le sponsorluk anlaşması imzaladı.

Dünyanın en ünlü spor kulüpleri arasında gösterilen Arsenal da kendisini kripto para dünyasının içinde buldu. 60.000 koltuklu Emirates stadyumu ile Premier Liginin en büyük takımlarından biri olan Arsenal, daha çok mobil oyunlarda kullanılan kripto para CashBet ile sponsorluk anlaşması yaptı.

Değeri açıklanmayan anlaşma, dünyaca ünlü takımların da kripto para piyasasına yavaş yavaş girdiklerini gösteriyor. İlk defa büyük çaplı bir spor takımnıının kripto para şirketi ile işbirliği yaptığını gördüğümüz bu anlaşma, sanal para birimlerinin iyiden iyiye kabul gördüğünün en büyük kanıtı olarak gösteriliyor.

Arsenal’in baş ticari yetkilisi Vinai Venkateshan, “Ortağımız olacak Cashbet Coin’i ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi. CashBet, ise “i-gaming içerik sağlayıcıları, operatörleri ve oyuncularının küresel olarak milyarlarca dolarlık bir pazarı hedeflemesi” nedeniyle Arsenal ile anlaşma yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Mobil platformlarda yer alan kumar bazlı oyunlarda sık sık kullanılan CashBet Coin’ler, Arsenal ortaklığı ile daha çok değerlenmeyi hedefliyor. Peki, sizce gelecekte kripto para dünyası ile bu tarz büyük markaları yan yana görebilecek miyiz? Yorumlarınızı bekliyorum.