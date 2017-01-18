Yapay Zeka, Kalp Krizinin Ne Zaman Olacağını Belirleyebilecek!

İngiliz bilim insanların oluşan işinin ehli bir ekip, yapay zekanın kalp krizi zamanını belirleyebileceğini iddia etti.

Yapay zeka, kalp rahatsızlığı olan hastaların ne zaman hayatını kaybedebileceğini tahmin edebiliyor.

Söz konusu yazılım, organ yetmezliğini gösteren işaretleri bulması için kan testlerini ve kalp atışlarının seviyesini analiz etmeyi öğrendi. İngiltere Tıbbi Araştırma Konseyi'nden ekip, teknolojinin, daha agresif tedaviye ihtiyaç duyan hastaları saptaması sayesinde hayat kurtarabileceğini belirtti. Sonuçlar, ünlü Radiology dergisinde de yayınlandı.

MRC London Institute of Medical Sciences'daki araştırmacılar, uzun süredir pulmoner hipertansiyonlu hastaları araştırıyorlardı.

Akciğerlerdeki yüksek kan basıncı kalbe zarar verir ve hastaların yaklaşık üçte biri, tanı sonrasında beş yıl süresince ölür. Elbette bazı tedaviler mevcuttur: İlaçlar, damarlara doğrudan enjeksiyonlar ve en meşakkatlisi; yani akciğer nakli.

Ancak doktorların, doğru tedaviyi seçmek için, hastalaların ne kadar vakitlerinin kaldığına dair gerçekci fikirlerinin olması gerekir.

Yapay zeka temelli yazılım, 256 hastanın kalp MRI taramaları ve kan testi sonuçları ile çalıştı. Yapay zeka; organın yapısındaki 30.000 farklı noktanın hareketini ölçtü.

Bu veriler sekiz yıllık hasta sağlık kayıtlarıyla birleştirildiğinde yapay zeka, hangi anomalilerin hastanın ölümüne yol açabileceğini saptadı. Üstelik söz konusu kayıpların ne zaman gerçekleşebileceğini de açığa vurdu. Söz konusu yazılım, 5 yıllık dönemde gerçeğe çok yakın değerlendirmeler yapıyor.

Yazılım, bir yıl sonra hayatta kalacak hastalar hakkında, yüzde 80 oranında haklı çıktı.

Araştırmacılardan biri olan Dr. Declan O'Regan, BBC News web sitesine şunları söyledi: "Yapay zeka, hastaya özel tedaviye olanak sağlıyor. Bu nedenle, görüntüleme de dahil olmak üzere düzinelerce farklı testin sonuçları değerlendiriliyor. Tespitlere göre, en az zamanı kalanı kalan hastalara, en yoğun tedavi uygulanıyor."

Araştırmacılar ayrıca, hangi hastaların kalp piline ihtiyaç duyduğunu, söz konusu yapay zeka yazılımı ile saptamak istiyor.

İngiliz Kalp Vakfı'ndan Dr Mike Knapton, "Klinik uygulamada yazılımın bu heyecan verici kullanımı, ileride hekimlere, hastaların akciğer nakline ihtiyaç duymalarını önlemede yardımcı olacak." açıklamasında bulundu.