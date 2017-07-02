Her ne kadar ufolojistleri tatmin etmese de, İngiltere Savunma Bakanlığı, elinde bulunan 18 dosyadan 15'ini açıklamış oluyor. Kalan 3 dosya, yapılacak tetkiklerden sonra yayınlanacak.

Geçtiğimiz ay İngiliz Hükümeti’nin elinde bulunan son gizli UFO dosyalarını yayınlayacağı bildirilmişti. Bugün itibariyle 18 dosyadan 15’i halka açık hale getirilmiş durumda. Fakat maalesef henüz dijital ortama aktarılmayan dosyaları tetkik etmek için Londra’daki ‘Ulusal Arşivler’i bizatihi ziyaret etmeniz gerekecek.

Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı belgelerin dijital kopyalarının olmayışı, komplo teorisyenlerinin oldukça sıradan yayınlanmış dökümanlar hakkında abartılı yorumlar yapmalarına engel olmadı.

RAF’ta Hava Komutanı olan Carl Mantell, 2009 yılında Savunma Bakanlığına verdiği bir söyleşide “UFO görüldüğüne dair Savunma Bakanlığı’na yapılan herhangi bir bildirim yok. Bu nedenle gezegen dışı varlıkların olduğuna dair ya da İngiltere’ye yönelik askeri bir tehdide yönelik herhangi bir araştırmaya da gerek yok. Savunma Bakanlığı’nın UFO görüldüğüne dair kayıt yapma, veri toplama, verileri tahlil etme ya da araştırma yapması faydasız” demişti.

Dosyaların büyük bir bölümü 2013 yılında yine Ulusal Arşivler tarafından yayınlanmıştı. İlgili dosyaları bu linkten takip edebilirsiniz. Savunma Bakanlığı 2014 yılında 18 belgenin yayınlanmadığını zira bu belgelerde bakanlığın halka açıklamak istemeyeceği içeriğin bulunabileceğini belirtmişti. Dosyaların, Bilgi Edinme Özgürlüğü çerçevesinde yayınlanması için öncelikle yeniden incelenmesi gerektiği düşünülüyordu.

Yeni yayının yapılması pek ses getirmedi çünkü Savunma Bakanlığı’nın dosyaları gömdüğüne inanılıyordu. Halbuki bu dosyalar halktan herhangi biri tarafından tetkik edilebiliyor. Şurası kesin ki savunma bakanlığı dosyaları şaşalı şekilde açıklamış olsaydı, bu sefer de uzaylıların varlığına yönelik hiçbir delil olmamasına rağmen halkın dikkatini dosyalara çekmeye çalışmakla suçlanacaktı.

Savunma Bakanlığı’nın UFO masası yetkilisi 2009 yılında yaptığı bir açıklamada “Savunma Bakanlığının dosyaları yayınlama programının bakanlık adına bir başarı olduğunu söylemenin adil bir yorum olacağına inanıyorum. Program, ulusal ve uluslararası basın tarafından büyük ilgi çekti. Ki bunların geneli de pozitif ya da en kötü şekilde tarafsız biçimde yorumlandı. Tabii şu var ki ufolojistlerin bir bölümü bununla ikna olmayacaklardır. Aslına bakarsanız, siz ne derseniz deyin onlar inanmak istediklerine inanacaklardır. Bu nedenle onları asla ikna edemeyeceğiz” demişti. Ki bunun doğruluğunu bugün de görebiliyoruz.

Belgelerde yer alan en ilginç haberler arasında yer alan bildirimler, 2008-2009 yılları arasında UFO masasına gelen 851 ihbardan oluşuyor. Bazıları gök yüzünde beyaz, turuncu ve kırmızı renklerin uçuştuğunu gördüklerine dair bildirimler yapmışlar. Bazıları belirli bir biçimde, bazıları yukarı aşağı fırlayan, bazıları ise rüzgara karşı giden cisimler. Tüm bunların hepsi, yakınlarda düzenlenen Çin’li fener alayı törenlerine ait olaylardı.

Ufolojistlerin yapmaları gereken, Ulusal Arşivler’e giderek, yerinde teşhis yapmak olsa gerek.