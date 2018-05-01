İngiliz hükümetinin ilk çağrısına kendisi yerine Facebook CTO'sunu gönderen Zuckerberg, sert bir dille uyarıldı. İkinci çağrıya kendi rızası ile gelmediği takdirde İngiltere topraklarına adım attığı an başı büyük bir derde girebilir.

Facebook’un Cambridge Analytica skandalından bu yana medyanın odağından bir türlü kurtulamayan Mark Zuckerberg, Cambridge Analytica’nın ana vatanı olan Birleşik Krallığa ikinci kez resmi olarak çağrılıyor. İngiliz hükümeti ve ‘Medya Komitesi Başkanı’ tarafından daha önce de İngiltereye çağrılan Zuckerbeg, çağrıya gerekli değeri göstermemiş ve yerine vekili olarak CTO Mike Schroepfer’ı göndermişti.

Ancak bu hamle İngiliz hükümeti tarafından ‘saygısızlık’ olarak görülmüş olacak ki politikacıların dili son derece sertleşmiş bir hal aldı. İngiliz hükümeti açık açık Zuckerberg’i çağrıya bizzat teşrif etmediği takdirde İngiltereye adım attığı ilk an, bunun sonuçlarına katlanacağına ve bir ceza alacağına yönelik son bir uyarıda bulundu.

CTO Mike Schroepfer’in ziyaretine yönelik açıklamalarda bulunan Medya Komitesi Başkanı Collins, ‘Gerçekleşen skandala karşılık aldığımız cevaplar son derece yetersizdi, Mark Zuckerberg’e olan davetimizi tekrar dile getiriyoruz. Kendisinin talebimize olumlu cevap vermesini umuyoruz, aksi takdirde İngiltereye adım attığı an kendisini bir suçlu gibi karşılayacağımıza dair şüphe yok. ’ sözleri ile Zuckerberg ile henüz işlerinin bitmediğini net bir dil ile belirtti. Zuckerberg için verilen son tarih ise 24 Mayıs.

Zuckerberg’ün bu tür reste nasıl karşılık vereceği bilinmese de skandalın dünya gündemini hala meşgul ettiği ve uzun süre de etmeye devam edeceği yadsınamaz bir gerçek.