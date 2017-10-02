Putin'in Nükleer Bombadan Daha Güçlü Bir Silahı Var

İngiliz gazetesi Daily Star'da yer alan habere göre, Putin'in nükleer bombadan daha güçlü bir silahı olduğu öne sürüldü.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Rusya tarafından geliştirilen yeni radyoelektronik silahın nükleer bir bombadan daha güçlü olduğu iddia edildi. Bu radyoelektronik silahın, dünyanın en güçlü ordularını bile etkisiz hale getirebileceği düşünülüyor.

Daily Star gazatesinde, Rusya'nın geliştirdiği yeni silahın 7 kilometrelik alandaki tüm füze başlıklarına ve uçakların kontrol sistemlerini kapatma özelliğine sahip olduğu belirtildi. Elebuga adlı bu güçlü elektromanyetik füzenin, nükleer bir bombadan daha güçlü özelliklere sahip olduğunun da altı çizildi.

Elebuga füzenin en dikkat çeken özelliğininse tankların kontrol sistemlerini tamamen devre dışı bırakarak, tank külleri içindeki mermileleri patlatma yeteneğine sahip olması.

Elektromanyatik silahın etkisi o kadar büyük ki, yer altında 100 metre derinliklerde saklanan askerlerin bile bu silahtan kurtulamayacağı ileri sürüldü. Ayrıca Daily Star gazetesinde yer alan bu haberde, Listva uzaktan mayın temizleme aracında özelliklerine de değiniliyor. Listva uzaktan mayın temizleme araçları, mayınlar ve diğer patlayıcıları yüksek frekanslı radyasyon sayesinde kullanılanılmaz hale getiriyor.