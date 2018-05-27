İngiliz Milyarder Richard Branson, Astronot Olacak

BBC'ye konuşan ünlü İngiliz iş adamı Richard Branson, astronotluk eğitimi aldığını ve sonrasında uzaya gideceğini açıkladı.

Ülkemizde de tanınan Virgin Grup'un sahibi Richard Branson, 67 yaşında olmasına rağmen uzaya çıkmayı düşünüyor. Branson: "Önümde heyecanlı günler var. Yıllardan değil yalnızca birkaç aydan söz ediyoruz. Vücudumun bu yolculuğa dayanabilmesi için fiziksel gücümü artırıyor, basınç ve yerçekimi eğitimi alıyorum." dedi.

Milyarder iş adamı, tıpkı Elon Musk gibi bir uzay turizm projesi olan Virgin Galactic ile 2004'ten beri uzay yolculuğu projelerine yatırım yapıyor. Richard Branson, uzaya yolcu taşıyabilmek için Tesla'nın sahibi Elon Musk ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile de rekabet halinde.

Branson: "Elon uzaya yük taşımak için inanılmaz şeyler yapıyor. Çok büyük roketler imal ediyor. Ancak ticari uzay yolculuğunda gerçek rekabet benimle Bezos arasında. Uzaya ilk yolcuyu götürme yarışında onunla burun buruna gidiyoruz" dedi. Virgin Galactic, bu yılın başlarında SpaceShipTwo adlı uzay gemisiyle de süpersonik test uçuşunu tamamlamıştı. Yani Virgin Galactic'in geleceği oldukça parlak.