Çılgın İngiliz mucitler internetten aldıkları parçaları kullanarak, ev yapımı Hulkbuster yapmayı başardı. Oldukça eğlenceli bir video ile makinelerini tanıttı.

Marvel serilerinin yakın takipçileri, Demir Adam’ın Hulk’ı durdurmak için geliştirdiği Hulkbuster’ı kesinlikle hatırlayacaktır. Bu görkemli robotik kostüm, film içerisinde %100 işe yaramasa da Demir Adam’ın Hulk ile dengeli bir mücadeleye girmesine yardımcı olmuştu.

Marvel fanatiği çılgın iki ingiliz mucit ise gerçek dünyada Tony Stark’a rakip olmayı kafalarına koymuş olacaklar ki internetten aldıkları parçaları geliştirerek neredeyse 3 buçuk metrelik bir Hulkbuster oluşturmayı başardılar. Yayınladıkları videodan anlayabileceğimiz üzere bu konu üstünde tutkuyla bağlı olduklarını ve Hulkbuster'ı oluştururken inanılmaz eğlendiklerini söylemek yanlış olmaz. İyi seyirler.

Pratikte bir kostümden ziyade iş makinasını anımsatan bir tasarım olsa da ayağa kalktığında neredeyse basketbol potası büyüklüğünde olan bu ‘kostüm’, arka bahçenizi ele geçirmek isteyen minik Thanosları tek yumrukta ezip geçebildiği gibi ellerinden alevler dahi saçabiliyor. Bu arada henüz yürüyemediğini belirtmek gerekiyor, ancak İngiliz mucitlerin eğlencesine bakılırsa bu ‘kostüm’ ilerleyen günlerde her an daha da geliştirilmiş bir şekilde karşımıza çıkabilir.