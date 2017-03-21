32 yıl İngiliz donanmasında kullanılan uçak gemisi Lusty'nin son durağı İzmir'in Aliağa ilçesi oldu.

Adımızı tüm dünyaya özgün şekilde duyurmaya bayılıyoruz. Milyon dolarların döndüğü farklı sektörlerde çalışan birçok şirketimizin girişimi sayesinde oldukça ilginç ticari olaylar yaşanıyor.

22.000 tonluk bir dev olan İngiliz donanmasının 32 yıl boyunca kullandığı eski amiral gemisi Lusty, İzmir’in Aliağa ilçesine geliyor. Bir Türk firma tarafından parçalarına ayrılacağı geminin metalleri, ağırlıklı olarak üretim sanayileri için ham madde görevi görecek.

Bir zamanlar açık denizlerde yüzen uçsuz bucaksız uçak gemisinden tava ve tıraş bıçağı üretmek, oldukça ironik bir girişim. 227 metre uzunluğa sahip gemi, 685 kişilik mürettebatıyla göz korkutuyordu. Şimdi ise tencerelere, menemen yapılan tavalara, üç bıçaklı jiletlere dönüşecek.

Asıl adı HMS Illustrious olan gemi için İngilizler, aralık ayında canı gönülden bir veda töreni düzenlemişler. Vedanın ardından İzmir’de, ülkemizin en büyük tershanelerinin bulunduğu bir sanayi ve denizcilik kenti olan Aliağa’ya demirleyen gemiden bu hafta sonuna kadar eser kalmayacak. Aşağıda Aliağa da çekilmiş görüntülerden bazılarını göreceksiniz:

Kentteki Leyal Gemi Geri Dönüşüm Ltd.'ye 2.1 milyon lira satılan geminin firma tarafından parçalarına ayrılması işlemi devam ediyor. Adamların işi de bu zaten, saygı duyuyoruz. Daha önce İngiliz donanmasına ait HMS Royal Ark ve HMS Invincible’ı aynı şirket satın alıp parçalarına ayırmıştı.

Çoğu eski donanma gemisinin İngiltere’de vatandaşların ziyaretine açılarak bir süre turistik amaçlı kullanıldığını belirtelim.