İngilizce’de Hem Amcaya Hem de Dayıya Neden ‘Uncle’ Deniyor?

İngilizce’nin kafa karıştıran detaylarından bir tanesi de birçok akraba tanımlamasının birkaç kelimenin etrafında dönmesidir. Bunun sebebini açıkladık.

İngilizce, ana dili farklı olan ülkelerde bazı sorunlar yaratabiliyor. Türkçe’deki en belirgin sorunlardan bir tanesi ise akraba tanımlarının uyarlanmasıyla ilgili.

İngilizce’de aşırı 'akraba tanımı' ile ilgili yapılacak kategorizasyonun kolonyal (sömürgesel) akraba ilişkiler yaratmasından korkulduğu için tüm tanımlamalar, ‘uncle’ (amca / dayı) ve ‘aunt’ (hala / teyze) başlığında toplanmış.

Örneğin amca oğlu, hala oğlu, teyzemin evladı gibi tanımlar gereksiz bulunarak ‘cousin’ kelimesi türetilmiş.

Kayınço, görümce gibi kelimeler de kafa karışıklığı yaratmasın diye (ki onlarca kez anneme sormuş olmama rağmen bu iki kelimeyi hala karıştırıyorum) uncle ve aunt kelimelerinin sonuna ‘in law’ eki getirilmiş.

Elti, bacanak, enişte gibi kavramlar da dönemin İngiltere Başbakanı George Samuel Wellington tarafından İngiliz aile kültürüne uymadığı gerekçesiyle kabul edilmemiş.

Kısacası bu kavramlar İngilizce'nin zayıf olmasından değil, akraba bürokrasisinin doğu kültüründen ayrı tutulmasının istenmesi sebebiyle ortaya çıkmış.