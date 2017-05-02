Sözlük üreticisi Merriam-Webster’ın internet sitesine sheeple (koyunsan) isimli bir terim eklendi. Anlamı ise ‘kolayca etkilenen kişi.’

İngilizceye shepple (koyun) ve people (insanlar) sözcüklerinin birleştirilmesinden oluşan ‘sheeple’ (koyunsa) isimli bir terim eklendi. Kolayca etkilenen insan anlamına bu terim, son dönemde ABD’de koyunların çobanlar tarafından güdülmesine ve sürü halinde hareket etmelerine gönderme olarak sıklıkla kullanılır olmuştu. Ülkemizde ‘kolaylıkla aldanan kişi’ anlamında kullanılan koyunun bir benzeri olan sheeple, siyasi tartışmalarda da hakaret olarak kullanılıyor.

Merriam-Webster’ın kelimeyle ilgili verdiği örnek cümlede ise Apple ürünlerini seven kişilere atıfta bulunulmuş. Bir nevi Apple hayranlarının ‘kolay etkilendiği’ne vurgu yapılan örnek cümle şu şekilde: “Apple çok fazla pil gücü tüketen iPhone cihazları için bir kılıf geliştirdi. Koyunsanlar 99 Dolar’a satılan, kamburlu bir görünüme sahip bu kılıfı seve seve satın alacaktır.”

Ne yalan söyleyeyim, örnek cümle hakikaten fazlasıyla sert olmuş. Eğer böyle bir satın alma işleminde bulunduysanız moralinizi bozmayın, sonuçta hepimizin zaafları vardır ve Apple bu konuda dünya genelinde en çok söz sahibi şirketlerden bir tanesi. Ama ben yine de benim için çok özel olan bir kişiyle şimdiden uğraşmaya başladım. :)