İngilizler, Evdeki Çöplerden Uçaklara Yakıt Yapacaklar!

İngiliz hükumetinin başlatmış olduğu proje ile birlikte evdeki çöplerle uçakların uçurulması hedefleniyor. Evdeki çöpler, artık havacılık endüstrisine büyük katkıda bulunacak.

İngiliz hükumeti, uçakların yakıt problemini evlerdeki çöplerle çözmeyi planlıyor. Oldukça önemli bir projeye imza atacak olan yetkililer, çöplerin uçak yakıtı olarak kullanabilmesine yardımcı olacaklar. Peki, nasıl?

Bu konu hakkında deneyimli bir araştırma ekibi kuracak olan İngilizler, çöpleri uçak yakıtına dönüştürülmesi için 22 milyon strerlinlik bir harcamayı kasasında ayırmış durumdalar.

Bundan birkaç ay önce ultra düşük karbon emisyonuna sahip elektirikli araçlara bütçe ayıran İngiliz hükumeti, 2040 yılına kadar benzinli ve dizel araçların tamamen yasaklanacağını açıklamıştı.

Daha temiz bir çevre için karbon emisyonunu yok etmeyi hedefleyen İngiltere, çevre dostu yakıtları halkın kullanması için teşvik etmeye kararlı olduklarının altını çizdi. 2040 yılına kadar karayollarında gezen her aracın sıfır emisyon oranına düşürecek olan hükumet, uçaklarda da çevre dostu bir yakıt kullanmayı hedefliyor.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Jesse Normani, çöpten üretilen düşük karbonlu yakıtın 2030 yılına kadar İngiliz Devleti'ne 600 milyon sterline mal olup, 9 bin 800 yeni istihdam alanı yaratacağını vurguladı.

Projenin ana hedefi ise çöplüklerde oluşan sera gazını tamamen ortadan kaldırarak, çevreye yayılan kötü gazların önüne geçilmesi. İngilizlerin ana hedefi ise 2050 yılına kadar sera gazı emisyonunu yüzde 80'e kadar azaltarak, gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakmak.