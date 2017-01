İngilizler Yılın En İyi Filmlerini Seçiyor: BAFTA Adayları Açıklandı!

Oscar ve Altın Küre ödülleriyle beraber en popüler film ve dizi ödülleri olan BAFTA adayları açıklandı.

Holywood’un yılın en iyilerini seçtiği Oscar ve Altın Küre ödülleriyle beraber sinema dünyasının en önemli ödüllerinden biri olan BAFTA, yılın en iyileri için adaylarını açıkladı. En fazla adaylığın şu anda vizyonda olan La La Land filminde olduğu görülürken Arrival ve Noctural Animals da en popüler yapımlardan biri olarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda yerli kadro ile yapılan Mustang de adaylar arasında olduğunu belirtelim.

BAFTA 2017 Adayları;

En İyi Film

Arrival

I, Daniel Blake

La La Land

Manchester by the Sea

Moonlight

En İyi İngiliz Yapımı

American Honey

Denial

Fantastic Beasts and Where to Find Them

I, Daniel Blake

Notes on Blindless

Under the Shadow

En İyi İngiliz Yazar, Yönetmen ya da Yapımcı Yapımı



The Girl With All the Gifts

The Hard Stop

Notes on Blindness

The Pass

Under the Shadow

En İyi Yabancı Film

Dheepan

Julieta

Mustang

Son of Saul

Toni Erdmann

En İyi Belgesel

The Beatles: Eight Days a Week

The Eagle Huntress

Notes on Blindness

Weiner

En İyi Animasyon

Finding Dory

Kubo and the Two Strings

Moana

Zootropolis

En İyi Yönetmen

Denis Villeneuve (Arrival)

Ken Loach (I, Daniel Blake)

Damien Chazelle (La La Land)

Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea)

Tom Ford (Noctural Animals)

En İyi Senaryo

Taylor Sheridan (Hell or High Water)

Paul Laverty (I, Daniel Blake)

Damien Chazelle (La La Land)

Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea)

Barry Jenkins (Moonlight)

En İyi Uyarlama Senaryo

Eric Heisserer (Arrival)

Robert Schenkkan, Andrew Knight (Hacksaw Ridge)

Theodore Melfi, Allison Schroeder (Hidden Figures)

Luke Davies (Lion)

Tom Ford (Noctural Animals)

En İyi Erkek Oyuncu

Andrew Garfield (Hacksaw Ridge)

Casey Affleck (Manchester by the Sea)

Jake Gyllenhaal (Nocturnal Animals)

Ryan Gosling (La La Land)

Viggo Mortensen (Captain Fantastic)

En İyi Kadın Oyuncu

Amy Adams (Arrival)

Emily Blunt (The Girl on the Train)

Emma Stone (La La Land)

Meryl Streep (Florence Foster Jenkins)

Natalie Portman (Jackie)

En İyi Yardımcı Oyuncu (Erkek)

Aaron Taylor-Johnson (Nocturnal Animals)

Dev Patel (Lion)

Hugh Grant (Florence Foster Jenkins)

Jeff Bridges (Hell or High Water)

Mahershala Ali (Moonlight)

En İyi Yardımcı Oyuncu (Kadın)

Hayley Squires (I, Daniel Blake)

Michelle Williams (Manchester by the Sea)

Naomie Harris (Moonlight)

Nicole Kidman (Lion)

Viola Davis (Fences)

En İyi Film Müziği

Arrival (Jóhann Jóhannsson)

Jackie (Mica Levi)

La La Land (Justin Hurwitz)

Lion (Dustin O'Halloran, Hauschka)

Noctural Animals (Abel Korzeniowski)

En İyi Filmatografi

Arrival

Hell or High Water

La La Land

Lion

Noctural Animals

En İyi Kurgu

Arrival

Hacksaw Ridge

La La Land

Manchester by the Sea

Noctural Animals

En İyi Ürün Tasarımı

Doctor Strange

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Hail, Ceasar!

La La Land

Noctural Animals

En İyi Kostüm

Allied

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land

En İyi Makyaj

Doctor Strange

Florence Foster Jenkins

Hacksaw Ridge

Noctural Animals

Rouge One: A Star Wars Story

En İyi Ses

Arrival

Deepwater Horizon

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Hacksaw Ridge

La La Land

En İyi Görsel Efekt

Arrival

Doctor Strange

Fantastic Beasts and Where to Find Them

The Jungle Book

Rouge One: A Star Wars Story

En İyi İngiliz Kısa Animasyon

The Alan Dimension

A Love Story

Tough

En İyi İngiliz Kısa Film

Consumed

Home

Mouth of Hell

The Party

Standby

Yükselen Yıldız Ödülü

Anya Taylor-Joy

Laila Costa

Lucas Hedges

Ruth Nehha

Tom Holland