İngilizler Yılın En İyi Filmlerini Seçiyor: BAFTA Adayları Açıklandı!

Holywood’un yılın en iyilerini seçtiği Oscar ve Altın Küre ödülleriyle beraber sinema dünyasının en önemli ödüllerinden biri olan BAFTA, yılın en iyileri için adaylarını açıkladı. En fazla adaylığın şu anda vizyonda olan La La Land filminde olduğu görülürken Arrival ve Noctural Animals da en popüler yapımlardan biri olarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda yerli kadro ile yapılan Mustang de adaylar arasında olduğunu belirtelim.
BAFTA 2017 Adayları;
En İyi Film
Arrival
I, Daniel Blake
La La Land
Manchester by the Sea
Moonlight
En İyi İngiliz Yapımı
American Honey
Denial
Fantastic Beasts and Where to Find Them
I, Daniel Blake
Notes on Blindless
Under the Shadow
En İyi İngiliz Yazar, Yönetmen ya da Yapımcı Yapımı
The Girl With All the Gifts
The Hard Stop
Notes on Blindness
The Pass
Under the Shadow
En İyi Yabancı Film
Dheepan
Julieta
Mustang
Son of Saul
Toni Erdmann
En İyi Belgesel
The Beatles: Eight Days a Week
The Eagle Huntress
Notes on Blindness
Weiner
En İyi Animasyon
Finding Dory
Kubo and the Two Strings
Moana
Zootropolis
En İyi Yönetmen
Denis Villeneuve (Arrival)
Ken Loach (I, Daniel Blake)
Damien Chazelle (La La Land)
Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea)
Tom Ford (Noctural Animals)
En İyi Senaryo
Taylor Sheridan (Hell or High Water)
Paul Laverty (I, Daniel Blake)
Damien Chazelle (La La Land)
Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea)
Barry Jenkins (Moonlight)
En İyi Uyarlama Senaryo
Eric Heisserer (Arrival)
Robert Schenkkan, Andrew Knight (Hacksaw Ridge)
Theodore Melfi, Allison Schroeder (Hidden Figures)
Luke Davies (Lion)
Tom Ford (Noctural Animals)
En İyi Erkek Oyuncu
Andrew Garfield (Hacksaw Ridge)
Casey Affleck (Manchester by the Sea)
Jake Gyllenhaal (Nocturnal Animals)
Ryan Gosling (La La Land)
Viggo Mortensen (Captain Fantastic)
En İyi Kadın Oyuncu
Amy Adams (Arrival)
Emily Blunt (The Girl on the Train)
Emma Stone (La La Land)
Meryl Streep (Florence Foster Jenkins)
Natalie Portman (Jackie)
En İyi Yardımcı Oyuncu (Erkek)
Aaron Taylor-Johnson (Nocturnal Animals)
Dev Patel (Lion)
Hugh Grant (Florence Foster Jenkins)
Jeff Bridges (Hell or High Water)
Mahershala Ali (Moonlight)
En İyi Yardımcı Oyuncu (Kadın)
Hayley Squires (I, Daniel Blake)
Michelle Williams (Manchester by the Sea)
Naomie Harris (Moonlight)
Nicole Kidman (Lion)
Viola Davis (Fences)
En İyi Film Müziği
Arrival (Jóhann Jóhannsson)
Jackie (Mica Levi)
La La Land (Justin Hurwitz)
Lion (Dustin O'Halloran, Hauschka)
Noctural Animals (Abel Korzeniowski)
En İyi Filmatografi
Arrival
Hell or High Water
La La Land
Lion
Noctural Animals
En İyi Kurgu
Arrival
Hacksaw Ridge
La La Land
Manchester by the Sea
Noctural Animals
En İyi Ürün Tasarımı
Doctor Strange
Fantastic Beasts and Where to Find Them
Hail, Ceasar!
La La Land
Noctural Animals
En İyi Kostüm
Allied
Fantastic Beasts and Where to Find Them
Florence Foster Jenkins
Jackie
La La Land
En İyi Makyaj
Doctor Strange
Florence Foster Jenkins
Hacksaw Ridge
Noctural Animals
Rouge One: A Star Wars Story
En İyi Ses
Arrival
Deepwater Horizon
Fantastic Beasts and Where to Find Them
Hacksaw Ridge
La La Land
En İyi Görsel Efekt
Arrival
Doctor Strange
Fantastic Beasts and Where to Find Them
The Jungle Book
Rouge One: A Star Wars Story
En İyi İngiliz Kısa Animasyon
The Alan Dimension
A Love Story
Tough
En İyi İngiliz Kısa Film
Consumed
Home
Mouth of Hell
The Party
Standby
Yükselen Yıldız Ödülü
Anya Taylor-Joy
Laila Costa
Lucas Hedges
Ruth Nehha
Tom Holland
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