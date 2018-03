Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de bilinmeyen bir maddeye maruz kalarak hastaneye kaldırılan çift taraflı ajan Sergei Skripal'le ilgili Theresa May'den açıklama geldi. May, Sergei Skripal'ın suikastine teşebbüste Rusya'nın parmağının olduğunu iddia etti.

Britanya Başbakanı Theresa May, geçtiğimiz günlerde bir bankta bilinci kapalı şekilde bulunan ve bilinmeyen bir maddeye maruz kaldığı söylenen eski Rus ajan Sergei Skripal'in durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. May tarafından bugün yapılan açıklamada Rusya'nın saldırıdan "sorumlu" olduğu iddia edildi. Ajanla ilgili açıklamalarına devam eden May, şahsın Soğuk Savaş” sırasında Sovyet hükümeti tarafından geliştirilen bir zehir ailesi olan "Novichok"a maruz kaldığını belirtti.

Theresa May açıklamasının devamında, "Porton Down'daki Savunma Bilimi ve Teknolojisi Laboratuvarı'nda yapılan incelemeler sonrası bu kimyasal maddenin tanımlamasına dayanarak...Hükümet, Sergei ve (kızı) Yulia Skripal'e karşı yapılan eylemden Rusya'nın sorumlu olduğu sonucuna varmıştır." ifadelerini kullandı.

"Novichok" Rusça "Yeni Üye" olarak adlandırılan madde 1980'lerin sonlarından itibaren geliştirilmeye başlamış ölümcül bir zehir olarak biliniyor. Bununla birlikte Novichok zehri görece basit kimyasallarla elde edilebiliyor. Bu da üretim yerinin tespitini ve ham maddelerine yönelik çalışmayı oldukça zor bir hale getiriyor.

Kimyasal Silahlar Yasağı Örgütü (OPCW) tarafından yapılan açıklamada bu tip zehirlerin, gaz, aeorosol veya sıvı şeklini alabildikleri ve vücuda deri teması, sıvı veya gıda maddeleri yoluyla girebildiği ifade edildi. Bununla birlikte eski çift taraflı ajan Skripal ve kızının bu maddeye nasıl maruz kaldığı hala bilinmiyor.

Baba kızın yemek yediği restoranda çalışan bir kişi yaptığı açıklamada Sergei Skipral'in "sesinin son noktasında" çığlık attığını ve hesabı isteyerek gitmeye çalıştığını söyledi. Bir başka görgü tanığı ise Yulia Skipral'in "bayılmış" gibi göründüğünü Sergei'in ise gökyüzüne bakarak garip el hareketleri yaptığını söyledi.