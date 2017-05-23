İngiltere," Gizlediği UFO Belgelerini Yayınlayacak!

UFO’larla ilgili en somut açıklama, ABD’den önce İngiltere’den gelebilir. Yetkililerin, kamuoyundan saklanan ve ‘UFO belgeleri’ olarak anılan belgeleri yayınlayacağı belirtiliyor.

Basında yer alan bilgilere göre bu bilgiler aslında geçtiğimiz Mart ayında yayınlanacaktı, fakat Brexit nedeniyle bu zamana kadar rötar yaptı. Şu an için dillendirilen tarih ise Haziran.

Uzmanlara göre yapılacak bu açıklama, pek çok gizemli olayın ortadan kalkacağı anlamına geliyor. Daha önce (2011 yılında) İngiltere Savunma Bakanlığı, 1985 ve 2007 yılları arasına ait ‘UFO’ belgelerini kamuoyuna açıklamıştı. Bir ay boyunca şuradaki site üzerinden okunabilen belgelerde yer alan bazı ilginç bilgiler şöyleydi:

Londra’nın East Dulwich bölgesinde yaşayan bir anne ve kızı, 2003 yılının Ocak ayında, gökyüzünde kurtçuk şeklinde hareket halinde olan ışıklar gördüklerini, sonrasında ise güneş gözlüklü ve uzay giysileri içinde iki adam tarafından ziyaret edildiklerini söylediler.

Kendilerini Mork ve Mindy olarak tanıtan iki adam, anne ve kızı radyasyon sebebiyle gökyüzünde beliren şekillere bakmamaları konusunda uyarıyor ve gözlerini bir solüsyonla yıkamalarını öneriyor. Daha sonra anne ve kıza burçlarıyla ilgili soru soran ‘iki uzaylı adam’, oradan ayrılıyor.

1995 yılına ait bir başka belgede ise öncelikli konuların, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana alınan onlarca UFO ihbarının kapsamlı şekilde incelenmesinin engellendiği belirtiliyor.