İngiltere'de En Az 10 MB İnternet Yasal Hak Olacak

2020 yılına kadar İngiliz Hükümeti her eve ve iş yerine en az 10 MB internet sağlanmasını yasalar ile zorunlu hale getirecek

İngiltere'nin iletişim düzenleyicisi Ofcom, 10 MB internet hızının ortalama gereksinimlerini karşılamak için gereken minimum hız olduğunu belirtti ve ülke genelinde gerekli çalışmalara başlandı. İngiltere'nin Dijital, Kültür, Medya ve Spor Dairesi, konuyla ilgili olarak yaz aylarında bir danışma başlattı ve Universal Service Obligation (USO) aracılığıyla gerekli genişbant hızlarının 2020 yılına kadar tamamlanabileceğini tespit etti.

Şimdilik hedef hız 10 Mbps ancak İngilliz Hükümeti gereksinim değiştikçe, minimum hızın zaman içinde artabileceğini belirtti. Ofcom'un yakın tarihli bir raporuna göre, kırsal alanlardaki evlerin ve işletmelerin yüzde 17'si iyi geniş bantlı (en az 10 Mbps) erişim sağlayamıyor ve kırsal alanların yalnızca yüzde 18'i 4G sinyale erişebiliyor.

Umarız İngiltere’nin öncülük ettiği bu yasal hak, bizim ülkemiz gibi ülkelere de örnek olur. Ancak Türkiye’de internet hızının artması için öncelikle tekelleşmiş alt yapıdan kurtulmamız gerekli. Çünkü bazı bölgeler hariç TTNET'in hatları ve aşırı pahalı olan uydu interneti haricinde bir seçeneğimiz bulunmuyor. Umarım Ülkemiz yakında geniş yollarda gösterdiği başarıyı, fiber internet konusunda da gösterir.