İngiltere'de Gökten Düşen Cismin UFO Olduğu Düşünülüyor

Gerçekleşen fırtınayı ve şimşekleri görüntülemeye çalışan bir kadın, şans eseri gökyüzünden yere doğru hızla düşen garip bir karartıyı yakaladı.

İngiltere'nin Somerset isimli bölgesinde yaşanan bir fırtına esnasında, şimşekleri görüntülemek için kamerasını eline alan bir kadın, bir anda gökyüzünde beliren ve hızla aşağı doğru düşen bir cismi görüntüledi. Gördükleri karşısında hayli şaşıran kadın, görüntüde karşılaştığı şeyin bir kuş olmasına ihtimal vermiş ancak uzaklık ve büyüklük değerlendirildiğinde, kuş olamayacağı kararına varılmış.

Videoda, birkaç saniye süren şimşek görüntülerinin ardından birden hızla aşağı doğru düşen bir cisim görünüyor. İleride bulunan evlerin de olduğu bir bölgeye düşen cisim, gözden kayboluyor. Video yayınlandıktan sonra bunun bir 'UFO' olduğuna dair birçok yorum gelmiş ancak kimse ne olduğundan pek de emin değil. Görüntü ise ünlü bilim kurgu klasiklerinden Dünyalar Savaşı'nın bir sahnesine çok benzetildi ve aslında ilgi çekmesinin sebebi de bu oldu.

Bu tanımlanamayan cismin ne olduğuna dair mantıklı açıklamalar tabii ki mevcut. Son dönemde insanların yaralanmasına da sebep olan 'mavi buz' denen bu ağır ve donmuş madde, uçaklardaki tuvalet atıklarının kimyasallar ile karıştırılarak yer yüzüne bırakılması durumunda görülüyor. Videoda görünen şeyin ise bir 'mavi buz' olabileceği düşünülüyor. Bu fikre ikna olmayanlar ve bunun bir UFO olduğunu iddia edenler mevcut ancak kuş ya da mavi buz iddiaları da hızla artıyor.