İngiltere'de yaşayan Adam Boyd, The Sherlocks grubunun konserini VIP alanından izlemek için grubun Vikipedi sayfasını düzenledi ve kendini grubun solistinin kuzeni olarak gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de oldukça ilginç bir olay yaşandı. Manchester'da yaşayan Adam Boyd, arkadaşlarıyla birlikte çok sevdiği The Sherlocks grubunu canlı dinleyebilmek için grubun konserine gitti ancak sahneye çok uzak kalmasından ve grubu görememesinden şikayetçi oldu.

Bunun üzerine arkadaşlarıyla iddiaya giren ve bir şekilde konseri yakından izleyeceğini söyleyen genç adamın aklında bir fikir geldi. Boyd, çareyi grubun Vikipedi sayfasını düzenlemekte buldu.

Hemen telefonundan grubun Vikipedi sayfasını düzenleyerek grubun solisti olarak kendi adını ekleyen ve grubun bir şarkısında kendisinden etkilendiğini grubun Vikipedi sayfasına yazan Adam Boyd, bunu güvenliklere bir kanıt olarak göstererek VIP alanına girmeyi başardı.

Güvenliğin Vikipedi sayfasının çok kısa bir süre önce değiştirildiğini fark etmemesiyle birlikte hala olayın şaşkınlığını atlatamayan Boyd en sevdiği grubun konserini böylelikle ek bir ücret ödemeden VIP alanından izlemiş oldu.