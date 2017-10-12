İngiliz Şirketi Müşterilerinin Koşmasını İllüzyonla Önledi

İngiltere'nin Manchester kentinde bulunan bir şirket "showroom" koridorunda koşuşan insanların, bu eylemlerini önlemek için yerleri göz yanıltıcı şekilde dizayn etti.

İllüzyon, insanların gördükleri şeyleri yanlış anlamasına yol açan 'sözde sihirli' bir şey anlamına geliyor. İngiltere'de bulunan Casa Ceramica adlı bir şirket, bu sihri kullanarak şirket showroomunda koşuşan insanları durdurmayı amaçladı. İnsanların yürümek yerine showroomlarına neden koşarak girdiklerini açıklayamayan şirket yetkilileri (bu arada şirket fayans falan satıyor) fayansların çok güzel olduğunu düşündüklerini, başka da bir açıklama yapamadıklarını belirtiyorlar.

Ancak yine de müşterilerinin koşmasını istemeyen şirket onları durdrumanın yolunu illüzyonda buldu. Şirket 400 parça fayanstan oluşan zemini yanları eğimli duracak şekilde tasarladı. Böylece, showroom koridorunda girişten farklı çıkıştan farklı bir görüntü göze çarpasını sağladılar. Yani, illüzyon sadece girişte çalışıyor çıkışta ise durum gayet normal görünüyor.

Şirket temsilcisi konuyla iligili yaptığı açıklamada müşterilerinin koşmasını önlemekten ziyade amaçlarının fayans kullanımına dair beklentileri aşmak olduğunu söyledi. Bizce de müşterilerin koşmasını önledikleri kuvvetle muhtemel, ancak bir konu daha var ki artık showroomlarını görmeye daha fazla kişi gidecek.