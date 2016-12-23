İngiltere’de Cips Paketinin İçinden Gizemli Bir Nesne Çıktı!

İngiltere'de Burts marka patates cipsi pakedinin içinden; kahverengi, çamurumsu, yumru şeklinde bir cisim çıktı. Firma ise hatasından dolayı özür diledi. Olay araştırılıyor.

Yiyeceklerin içinden yabancı nesnelerin çıkması mide bulandırıcı bir durum, fakat tanımlanamayan bir cisim çıkması daha da rahatsız edici. 33 yaşındaki Huddersfield Üniversitesi’nde müşteri ilişkileri müdürü Richard Noon’un başına gelen şey de tam olarak bu.

Geçtiğimiz Çarşamba günü bir paket Burts marka patates cipsini mideye götürme planları yapan Noon, pakedi açtığında yumru şeklinde, kahverengi, çamurumsu bir nesneyle karşılaştı. Cismin ne olduğu hakkında herhangi bir fikri olmayan Noon, Mashable’a verdiği röportajda, “Sanırım fabrikada yapım aşamasında makinenin içine düşen bir nesne. Ancak tam emin olamadım” ifadelerini kullandı. Haber yayıldıktan sonra Burst firması, Noon ile tamasa geçmeye çalışıyormuş.

“Bir kutu gönderdiler ve cismi içine koyup onlara göndermemi istediler. Bir daha olmayacağının garantisini veriyorlarmış” diye ekleyen Noon, hala olayın şaşkınlığını yaşadığını belirtti. Mashable, Burts firması ile temasa geçmek istediğinde firma şu yanıtı vermiş: “Gıda güvenliğini çok ciddiye alıyoruz ve herhangi bir rahatsızlık verdiysek özür dileriz. Bu yumrumsu cisim muhtemelen kalite kontrol sırasında gözden kaçırmış olduğumuz, fazla pişmiş bir cips kütlesi. Artık daha dikkatli olacağız.”

Umarız incelemeler sonucunda ileri sürdükleri şey doğru çıkar, çünkü cisim gerçekten mide bulandırıcı.