Türü Belirlenemeyen Bir Canlıya Ait Bir Ceset Bulundu!

İngiltere'de bir plajda bulunan 'yaratık' ceset, tartışmaları da beraberinde getirdi. Henüz tanımlanamayan yaratığın bir yunus ya da balina olabileceği söylenirken dünya dışı bir varlığın cesedi olması ihtimalinin de olduğu belirtiliyor.

41 yaşındaki köpek gezdirici Beth Jannetta, yine bir köpekle sahilde yürüyüş yaptığı sırada kumların üzerinde çürümeye başlamış 1.5 metrelik bir yaratık cesedi keşfetti. Asıl tuhaf olan şey ise cesedin bilinen herhangi bir dünyalı hayvana benzemiyor olmasıydı.

Bulunan ceset üzerinde incelemeler gerçekleştiren bilim insanları, hayvanın türünü belirlemek konusunda zorlandılar fakat muhtemelen yunus ya da balina gibi bir memeli türü olduğunu düşünüyorlar.

Bazı kişiler ise cesedin bir timsaha ait olabileceğini düşündü. Fakat bilim insanlarının açıklamalarına göre bulunan hayvanın ağız yapısı bir timsahtan çok deniz memelilerinin ağız yapısına benziyor.

Söz konusu cesedin bir deniz memelisine mi, henüz keşfedilmemiş olan bir canlıya mı yoksa dünya dışı bir forma mı ait olduğu yapılan laboratuvar testlerinden sonra anlaşılacak. Fakat şu ana kadarki ortak görüş cesedin bir deniz memelisine ait olduğu yönünde.