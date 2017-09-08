İngiltere'de İnternet Hızı "1 gbit"e Yükselecek!

İngiltere'de hükümetin bir süredir üzerinde uğraştığı internet alt yapısını iyileştirme çalışmaları sonunda meyvesini verdi. İngiltere'de internet hızı olduğunun 50 katı hızla "1 gbit" gibi aşırı hızları verebilecek!

İngiltere'de Hükümetin internet altyapısını iyileştirme çalışmaları kapsamında başlatılan projeyle hızlı internet, aralarında Manchester ve Bristol kentlerinin de bulunduğu 6 pilot bölgelerde ilk aşamada, iş yerleri, okullar ve hastanelerde denenecek. Hızı saniyede "1 gbit" gibi uçuk rakamlara çıkabilecek internet hızının "full-fiber" sistemiyle yapılacağı bildirildi.

Normalde İngiltere'nin bir çok bölgesinde internet zaten fiberoptik kablolarla dağıtılıyor. Her ne kadar bizim ülkede de birçok bölgeye fiberoptik kablolar döşense de, internet hızı evlere veya kurumlara dağıtılırken eski kablolarla dağıtıldığı için genelde fiber internetin sağladığı performansın tamamından yararlanılamıyor. İngiltere hükümeti yaptığı altyapı çalışmalarıyla evlere ve kurumlara interneti dağıtmakta kullanılan kabloları da yenileyerek internet hızını ülke çapında arttırmayı planlıyor.

İnternet hızı ölçen speedtest.net'in yayımladığı küresel rapora göre, Ağustos itibarıyla dünyada en hızlı internet saniyede 156 megabit ile Singapur'da. Singapur'u ise, 140 megabitle Hong Kong, 126 megabitle Güney Kore, 125 megabitle İzlanda ve 94 megabitle Romanya izliyor. İngiltere'nin ise aynı raporda 134 ülkenin yer aldığı listede 14.59 megabıtle 84'üncü sırada olduğu görülebiliyordu. Ortalama 29.40 megabit internet hızıyla aslında İngiltere'nin bile, Türkiye olarak önünde yer alıyorduk. Ancak son alt yapı çalışmalarıyla İngiltere'yi bu listede daha yukarılarda göreceğimize eminiz. Umarız bizim ülkemizde de internet teknolojisine yapılan yatırımlar artar ve yüksek hızları mantıklı fiyatlara kullanabiliriz.