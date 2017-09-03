İngiltere'de Nokia 8'in Yanında Akıllı Saat Hediye Ediliyor

Birleşik Krallık'ta Nokia'nın yeni ve ilk amiral gemisi seviyesi Android akıllı telefonunu ön sipariş verenlere ücretsiz akıllı saat getiriliyor.

Nokia, İngiltere'deki kullanıcılarına hitap eden bir kampanyanın fitilini ateşledi. İngiltere'de yaşayan ve Nokia'nın yeni amiral gemisi Nokia 8'i ön sipariş verenlere ücretsiz bir akıllı saat verilecek.

13 Eylül'de mağazalarda yerini alacak olan akıllı telefon Nokia 8, 499 Sterlin'den ön sipariş verilebilir durumda. Cihazın sadece gümüş ve mavi renklerini ön sipariş veren kullanıcılar, 119 Sterlin değerindeki Nokia Steel akıllı saate ücretsiz sahip olabiliyorlar. Klasik görünümlü zarif bir akıllı saat olan Nokia Steel, sağlık takibi açısından tüm gereklilikleri yerine getiren bir cihaz ve aynı cihaz 50 metreye kadar da su geçirmezlik sertifikasıyla geliyor.

Nokia ve diğer üreticilere buradan mesajımız, ülkelere özel kampanya ve donanım yerine tüm dünyaya aynı imkanları sunarak kullanıcı deneyimi açısından çıtayı [bazı firmaların seviyesine] yükseltmeleri yönünde.