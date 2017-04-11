'Plastik' İngiliz Banknotlarına Sağlamlık Testi Yapıldı!

İngiltere'nin tartışmalı 'plastik' banknotlarına usta bir kimyagerden tokat gibi misilleme geldi.

İngiltere Merkez Bankası, geçen sene kağıttan değil plastik bileşenlerle üretilen banknotları piyasaya sunmuş ve hemen ardından yandıklarına dair ihbarlar içeren şikayetler almışlardı. Bunun üzerine kurum banknotların daha da sağlamlaştırılacağına dair söz vermişti.

İngiliz kimya profesörü Martyn Poliakoff, bilim sayesinde yeni banknotların ne kadar “sağlam” olduklarını gösterdi. Sıvı azot, çekiç ve bir İngiliz 5’liği olan 5 Sterlin ile uzmanlığını konuşturarak merkez bankasına cevap niteliğinde videolar çekti. Nottingham Üniversitesi’inde akademisyenlik görevine devam eden profesör, "Onların dayanıklı olduğuna dair birçok sahte reklam vardı. Ben de hemen meydan okudum" şeklinde konuştu.

Youtube'daki kimya deneyleriyle ilgili içerik üreten Periodic Videos kanalında yer alan sağlamlık testleri, plastik İngiliz 5’liklerinin o kadar da sağlam olmadığını gözler önüne seriyor. Kısacası basit kimyevi işlemlerle paraları piyasadan yok etmek mümkün.

Rengi atan, üzerindeki bilgileri silinen ve hatta çekiçle ikiyi ayrılabilen banknot hakkında profesör İngiliz Merkez Bankası’na tepki göstererek 'üniversitenin parasını böyle dandik işlere harcamayın' uyarısında bulunuyor.

İlgili videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: