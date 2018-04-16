İngiltere’de Son 15 Yıldır İçinde Kimsenin Ölmediği Araba!

Satışa çıktığı 2002 yılından bu yana 50 binden fazla satan ve buna rağmen hiçbir ölümlü kazası bulunmayan Volvo XC90, şu ana kadarki en güvenli araç ilan edildi.

İsveçli otomobil markası Volvo, dünyanın en ‘sağlam’ ve güvenli otomobillerini üretmesi ile ünlenmiştir. Fakat bağımsız bir araştırma laboratuvarı olan Thatcham Research’ün ortaya çıkardığı istatistikler gerçekten inanılmaz. 2002 yılında satışa çıkan ve bu süreden günümüze 50 bin adet satılan Volvo XC90 modelinin şu ana kadar herhangi bir sürücüsü ya da yolcusu ölmedi. Yani bu araç, üst düzey güvenliği sayesinde 16 yıldır içindekileri gerçekten ölümden koruyor.

Volvo XC90 ile benzer bir istatistiğe sahip olan tek araç Audi Q7. Fakat Audi Q7 yalnızca 2015 ve 2016 yıllarında satıldığından araçlar arasındaki sayı farkı kıyaslanamayacak kadar çok. Peki Volvo XC90’un bu üst düzey güvenlik istatistiklerinin kaynağı nedir? Volvo, sürücüleri ve yolcuları ciddi kazalardan nasıl bu kadar iyi koruyabiliyor? Yanıtı Otonom Acil Fren (AEB) sistemi.

AEB teknolojisi, lazerler, kameralar ve sensörler sayesinde aracın hızını ve diğer araçlarla mesafesini ölçerek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Eğer sürücüler uyarıları dikkate almazlarsa AEB, frenleri otomatik olarak aktif ederek olası bir kazanın önüne geçiyor. Volvo da AEB teknolojisini ilk kullanan şirketlerden biri olduğu için güvenlik konusunda oldukça avantajlı.

Thatcham Research, AEB teknolojisini emniyet kemerinden sonra otomobil güvenliği konusunda en önemli gelişme olarak görüyor. 59 yıl önce üç noktalı emniyet kemerini ilk kullanan şirket olan Volvo, Otonom Acil Fren teknolojisini de ilk kullanan şirketlerden biri olarak sürücü ve yolcu güvenliğini maksimuma çıkarıyor. Bu nedenle Thatcham Research, Volvo XC90’ı bugüne kadar test ettiği en güvenli araç olarak ilan etti.

AEB sisteminin en önemli kısmı aracın önünde bulunuyor ve sürücünün öndeki araca çarpmasını engelliyor. Bu tip kazalar, tüm kazaların dörtte birini oluştursa da ciddi yaralanmaların olduğu kazaların büyük kısmı bu şekilde oluyor. Euro NCAP’e göre AEB, bu kazaları %38 oranında engelliyor ve Thatcham Research araştırma direktörü Matthew Avery’ye göre teknoloji geliştikçe daha fazla kazayı engelleyecek.

AEB teknolojisi kaza yapma riskini azalttığı için kasko ücretlerini azaltması da muhtemel. Moneysupermarket.com sitesiden sigorta uzmanı Kevin Pratt, ‘’Eğer insan hatası miktarını azaltabilirseniz kazaları ve sigorta şirketlerinin ödemelerini de azaltırsanız, bu da kasko primlerinde indirime yol açmalı.’’ diyor. İngiltere’de 2018 VW Golf’ün AEB'siz 2011 VW Golf'e göre %10 daha ucuz kaskoya sahip olması bu görüşleri doğruluyor.

Volvo araçların ne kadar sağlam olduğuna yönelik geçtiğimiz yıl bir video hazırlamıştık. Eğer izlemediyseniz, aşağıdan göz atabilirsiniz.