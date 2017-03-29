İngiltere’de Üretilen 12 Kenarlı Dünyanın En Güvenli Parası!

İngiliz darphanesi, 12 kenarı bulunan ve dünyanın en güvenilir parası olarak tanımladığı madeni bir sterlini piyasalara sürdüğünü açıkladı.

İngiltere’den gelen açıklamalara göre taklit edilmesi en zor, güvenlik özelliklerinin en üst seviyeye taşındığı 12 kenarlı yeni madeni 1 sterlin piyasaya sürüldü. 15 Ekim 2017 tarihine kadar yuvarlak olan sterlinlerin toplanarak yerine sadece yeni bir sterlinlerin kullanılması planlanıyor.

İki metal alaşımının birlikte kullanıldığı yeni sterlinin dış kenarlarında nikelli pirinç kullanılırken, iç kısmında ise renkli nikel bazlı özel bir alaşım bulunuyor. İlk kez hologram özelliği de bu parayla birlikte kullanılmış.

İçine yerleştirilen, görülmesi neredeyse imkansız tarih ve seri numarası gibi bilgilere de yer verilen madeni paranın kalınlığı 2,8 mm, ağırlığı ise 8,75 gram.

Madeni bir sterlinle ilgili İngiliz Darphanesi Üst Yöneticisi Adam Lawrence şunları söylüyor: “Gelecekteki ihtiyaçlarımıza göre tasarımı yapılmış bir para birimi oluşturduk. Güvenlik özellikleri ekleyerek para biriminizi korumaya çalıştık.”