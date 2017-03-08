İngiltere’de YouTuber Olmak İçin Eğitim Veren Okul: Tubers Academy

Yeni nesilin gözde mesleği haline gelen YouTuber olma isteğini eğitime döken Tubers Academy, İngiltere’de YouTuber olmak isteyen gençlere YouTube eğitimi veriyor.

Dünya genelinde yeni nesilin en popüler mecrası haline gelen YouTube ve YouTuber kavramı artık iyice yayılmış durumda. İlkokul öğrencisinden üniversite öğrencisine kadar geniş bir skalada (hatta daha büyük birçok kişi için de geçerli) ilgi gösterilen ve hayal edilen bir iş haline gelen YouTuber olmak elbette kolay değil.

Sadece birkaç video çekip atmanın yanı sıra tamamen bu işe odaklanma ve büyük emek gerektiren bir sektör haline gelen YouTube camiasına girmek isteyen gençlere yönelik eğitim vermeyi amaçlayan Tubers Academy ise bildiğiniz bir YouTuber olma okulu gibi belirtilebilir.

Haftalık eğitimler vererek kamera, YouTube algoritması, ekipman, stüdyo gibi genel bir eğitim veren kurum haline gelen Tubers Academy, Alık 79 Sterlin ödeme ile 11-18 yaş arası gençlere kapısı açmış durumda.

"Aslında burada verilen eğitim video blogger olmaktan daha çok kariyer becerileri noktasında gelişiyor. Belki %1’i bile YouTube’da ünlü olması büyük bir başarı olacak, ancak burada eğitim gören her çocuk çekim, sunum, düzenleme, üretim planlama, güvenli koruma ve veri yönetimi gibi birçok alanda kariyer yapabilecekleri bilgileri öğrenmiş olacak" şeklinde ifade edilen Tubers Academy, aynı zamanda deli gibi YouTuber olmak isteyen gençlere yönelik de oldukça mantıklı bir gelir kapısı olduğunu da belirtmek gerek.