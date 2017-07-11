Üzerinde Yürüyenlerin Adımlarıyla Elektrik Üretilen Cadde

İngiltere'de bir şirket Bird Caddesi'ni özel bir teknolojiye sahip bir yolla kaplayarak yürüyenlerin adımlarından elektrik üretiyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Bird Caddesi üzerine döşenen bu sistem, her bir adımdam 5 Wattlık elektrik enerjisi üretiyor.

Şirket, pizeoelektrik teknolojisini üçgen panellerle birleştirmiş. Bu sistemden üretilen enerjiyle sokak aydınlatmasına ve Bluetooth vericilerine güç sağlanıyor. Üzerinde yürüyenler telefonlarındaki sağlık uygulaması aracılığıyla yoldan gelen verileri inceleyebiliyor ve ne kadar elektrik ürettiklerini öğrenebiliyorlar.

Bird Caddesi İngiltere'de ortaya çıkarılan daha büyük bir projenin ilk ayağını temsil ediyor. Şehirdeki fazla insan trafiğine sahip sokaklarda uygulanacak teknoloji sayesinde bölgelerin elektrik ihtiyacı çevreci bir şekilde karşılanabiliyor. Sistem önümüzdeki seneden itibaren şehirlere yayılarak üretim hacmi arttırılacak.