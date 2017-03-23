İngiltere'deki Saldırı İçin Tüm Sosyal Medya Birleşti

İngiltere yaşanan ve fail dahil 5 kişinin ölümü, 40 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırı nedeniyle sosyal medyada büyük tepkiler meydana geldi.

İngiltere'deki rerör trajedisinin ardından sosyal medya birleşti. Dünyanın dört bir yanındaki binlerce insan, İngiltere'ye destek verdiklerini ve Londra saldırısından sonra kurbanları onurlandırmak istediklerini duyurdu.

Kanlı Brüksel saldırısının birinci yıl dönümü olan 23 Mart 2017'deki saldırıda zanlı olduğundan şüphelenilen olduğu iddia edilen saldırgan dahil olmak üzere beş kişi öldü ve en az 40 kişi yaralandı. Haberler dünyada dolaştığından beri, viral hashtag'ler ve dayanışma resimleri Twitter ve Facebook'ı aydınlattı.

Saldırı sonrasında Hashtags #PrayForLondon ve #WeAreNotAfraid başlıkları Twitter'da hızla trende oldu. Bunların arasında, her zamanki "yeraltı logusu" yerine "korkmuyoruz" sözcükleri ile mavi çubuklu, kırmızı bir daire olan London Underground logosu var. İtalyan sanatçı Diego Cusano'nun gBig Ben saat kulelerinin bir başka görüntüsü de viral hale geldi.