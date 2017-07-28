İngiltere, yakın bir gelecekte önemli bir karar alarak yollardaki kasislerin kaldırılması yönünde bir karar alabilir.

Herhangi bir sürücüye ‘yolculuk esnasında en nefret ettiğiniz şey nedir?’ sorusunu sorduğunuzda size vereceği cevapların belki de başında kasisler olacaktır.

Yerine göre önemli olsalar da yoldaki o küçük çıkıntılar, bazı otomobillerin tamponlarını ve alt aksamlarını mahvetmekten başka bir işe yaramıyorlar. İngiltere, kasislerin sürücülerin yalnızca stres seviyesini arttırdığını değil, ayrıca kirliliğe de sebep olduğunun ortaya çıkması sebebiyle önümüzdeki dönemlerde bu çıkıntıların kaldırılmasını tartışmaya başladı.

Gelen yeni bir rapora göre sürücülerin kasislerin bulunduğu bölgelerde yavaşlayıp tekrar hızlanması, hava kirliliğinin iki katına çıkmasına sebep oluyor. Londra Imperial College tarafından yapılan araştırmalar, kasislerin bulunduğu alandan geçen dizel otomobillerin sürat teknelerine oranla %98 daha fazla azot dioksit ürettiklerini ortaya çıkardı.

İlk olarak 1970’lerde insanların hayatlarını kurtarma fikri olarak ortaya çıkan kasislerin sebep olduğu bu durum, İngiltere’de ciddi olarak tartışılmaya başlandı. Çevre kirliliği ve yenilenebilir enerjiye ciddi önem veren İngiltere, 2040 yılına kadar benzinli ve dizel otomobilleri yasaklayacağını açıklamıştı.