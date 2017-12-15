İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Stuart William Peach, ABD ile Avrupa’hı birbirine bağlayan ve internet temini için gerekli olan denizaltı kablolarının güvenliğinin Rusya tarafından tehdit edilebileceğini belirtti.

Londra merkezli Kraliyet Birleşik Servisler Enstitüsü'nde (RUSI) konuşan Genelkurmay Başkanı Peach, NATO müttefiklerinin Rusya’nın olası ‘denizaltı kablolarına tehdit’i konusunda güvenlik önlemleri alması gerektiğini söyledi.

Rusya’nın denizaltılar dahil olmak üzere geleneksel olmayan muharebe araçlarını modernize ederek enformasyon savaşını sürdürmeye devam ettiğini söyleyen Peach, denizaltı kablolarının saldırıya ve zarar görmeye açık olmasının Rusya tarafından kullanılabileceğini, bu durumda ekonominin büyük bir yara alacağını belirtti. Policy Exchange isimli kuruluş, küresel iletişimin %97’sinin ve günlük 10 trilyon dolar tutan mali işlemlerin denizaltı kablolarıyla iletildiğini rapor etmişti.

NATO’nun, Rusya’nın gerisinde kalmamak için askeri ve den,iz kuvvetlerini geliştirmesi gerektiğini belirten Peach, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Rusya, 'askeri pazularını' gösterdiği için NATO'da öncü role sahip İngiltere'nin muharebe imkan ve kabiliyetlerini yenilemesi ve geliştirmesi gerekiyor. Zira Rusya'nın ulusal çıkarlarını gözetme arzusu, ciddi bir tehdit oluşturuyor. İngiltere'nin bunları yıllar içinde değil, aylar içinde yapması gerekiyor."