İngiltere Hava Sahasını İşgal Eden, 'Alev Almış Bir Cisim' Görüntülendi!

Her geçen gün katlanarak artan UFO söylentilerine bir yenisi daha eklendi. İddialara göre "alev almış" bir UFO, İngiltere hava sahasını üç saat boyunca işgal etti.

Gün geçmiyor ki yeni bir UFO dedikodusu ile karşı karşıya kalmayalım. Akıllı telefonların ve sosyal medyanın popülerleşmesi ile söz konusu haberler de giderek çoğalıyor. Ne de olsa herkes kolayca fotoğraf çekebiliyor ve daha da kolayca bunları, internet üzerinden paylaşabiliyor.

UFO'ya benzeyen ve ateş aldığı gözlemlenen gök cismi; Mark Emmins isimli İngiliz vatandaşı tarafından, İngiltere saatiyle öğleden sonra 1'de gözlemlendi. Oval köşelere sahip obje, saat 4 sularına kadar İngiliz havasahasında dolaştı durdu ve sonra aniden ortadan kayboldu.

Emmins'in arkadaşı Tyrone Osborne, ateşli UFO'yu görüntülemeyi başardı ve söz konusu bulguları The Express gazetesiyle paylaştı.

Mark Emmins sosyal medyada konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ikinci kez bir UFO'ya şahit oldum. Komşum Tyrone da buna şahit oldu. Garip cisim birkaç saatlik hareketin ardından, birden ortadan kayboldu. Elimizde fotoğraflar mevcut."

Elbette bu hiçbir şeyi kanıtlamıyor. Zira görünüşe göre Mark Emmins, çok önceleri uzaylıların varlığına inanmış ki; böyle bir cismi ikinci kez gördüğünü iddia ediyor. Ancak pek çok kişi buna ikna olmuş değil. Çevrede yaşayan Daniel Northford "Bu yeni bir jet" iddiasını ortaya atarken, Wendy Seaman "Bu şey, Star Trek'teki Enterprise'a benziyor. Bir uydu olmadığına emin misiniz?" sorusuyla şüphesini dile getiriyor.

Steph Pommier ise Mark Emmins ve arkadaşını destekliyor: "UFO'lar medeniyetin başlangıcından beri var. Ne her şeyi bilebiliriz, ne de kontrol edebiliriz."

Steph Pommier bir konuda haklı: Her şeyi bilmemiz mümkün değil. Bununla birlikte, bulanık bir fotoğraftan mucizevi anlamlar çıkarmak da olası sayılmaz.