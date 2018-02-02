Birleşik Krallık’taki bütün fiziksel paraların basımı ve dağıtımından sorumlu kurum Royal Mint, kendine özgü bir kripto para birimi geliştiriyor. Royal Mint Gold adı verilen yeni birimin altında yatan fikir, insanların altını yatırım aracı olarak ele almaları için güvenli ve ucuz bir yol sunacak.

Dünya haritası üzerindeki bütün kapital oyunların merkezinde olan ve tarihin farklı dönemlerinde, kendi coğrafyasında çokça bulunmayan altın madeni için sömürü sistemlerini icat eden İngiltere Krallığı, kripto para birimi üzerine çalışmaya başladı.

İngiltere'nin Express gazetesine verdiği röportajda Royal Mint'in RMG işinden sorumlu Tom Coghill, şunları söyledi:

"Royal Mint Bullion adıyla halihazırda fiziksel altın, madeni paralar ve külçeler satıyoruz. Aynı amaçlarla gerçekleştireceğimiz yeni proje, müşterilerimize bir kripto para bazında alışverişle altın yatırımı fırsatı sunacak. Ürünün diğer kripto paralarla arasındaki fark, fiziksel olarak somut bir varlığa da yatırım şansı sunması. Kripto paramızdaki bir gram, yatırımcıların kasasındaki gerçek bir gramlık altınla aynı anlama geliyor. Yani RMG'ye yatırım yaptığınızda gerçek altına da yatırım yapmış oluyorsunuz”

Aslında bakıldığında bu girişimin gerçekten devrim niteliğinde olduğunu söylemek çok zor. Coghill, gezegenin en çok rağbet gören kıymetli madeninin değer teklifini sunarken, insanların altını yaklaşık 6000 yıldır bir yatırım ve değişim aracı olarak gördüğünü söylüyor. Bu nedenle altının, Bitcoin ve diğer kripto paralardan hala daha işlevsel olduğunu vurguluyor.

Oldukça garip bir stratejiye sahip olan RMG, halkın kendi altınına sahip olması için düşülen bir yol olarak vurgulanıyor. Altın yatırım yapmak isteyenlerin çoğu, kripto paranın fiziksel olmayışından çekinerek bu işe yöneliyor. Böyle bir önemli fark karşılığında Royal Mint, dijital platformlardan RMG’ye yatırım yapacaklara gerçekten altın da satacak mı, işte bu noktada şüpheler oluşmaya başlıyor.

İngiltere’den uzaklaşıp, vaktinde bir sömürü bölgesi olarak kullandığı Avustralya’ya gidersek, oradaki para basım işlerinden sorumlu olan Perth Mint kurumunun da benzer girişimler yaptığını görüyoruz. Perth Mint’in İcra Kurulu Başkanı Richard Haves, konuyla ilgili şu açıklamada bulunuyor:

“Dünya gün geçtikçe artan bir belirsizlik dönemine doğru sürükleniyorsa, insanların alternatif yolları araması beklenen bir şey. Şu anda, büyük miktardaki fonların Bitcoin’e benzediğini düşünebilirsiniz, çünkü insanlar hala geleneksel yatırımlar için yollar arıyorlar.”

Kripto para dünyası ekseninde küresel ekonominin ne kadar hızlı değişeceğini gösteren daha iddialı olaylar göremeyiz. İnsanların geleneksel yatırım yolları aradıklarını söyleyip, ellerindeki altın rezervlerini dijitalleştiren ve yatırımla değer toplamaya çalışan kraliyet yaklaşımlarının içi biraz boş gözüküyor.