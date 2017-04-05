Gerçek Brexit, Yarım Milyon Yıl Önce Yaşandı!

Birleşik Krallık ülkelerinde (İngiltere, İskoçya, İrlanda, Galler) Avrupa Birliği'nden çıkmak üzere geçen yıl düzenlenen referandum, dünya ekonomisini ve sosyal politikalarını doğrudan etkilendi. Ancak gerçek "Brexit" 450.000 yıl önce gerçekleşti.

Araştırmacılar, Antik İngiltere'nin iki kademeli olarak Avrupa kıtasından ayrıldığına dair kanıt bulduklarını açıkladılar. Yaklaşık 450.000 yıl önce Dünya bir çeşit buzul çağına tutulduğunda buz, İngiltere'den İskandinavya'ya doğru Kuzey Denizi boyunca genişledi. Oluşan düşük deniz seviyeleri, İngiliz Kanalı'nın tamamının gölcüklerden oluşan kuru bir ırmak ve donuk bir tundra peyzajı olduğu anlamına geliyordu.

İngiltere'nin anakara Avrupa'ndan ayrılmasına; Kuzey Denizi'ndeki dev bir buz tabakasının önündeki bir gölün sızıntısının neden olduğuna inanılıyor ancak bu kanıtlanamadı. Şimdi Imperial College London'dan araştırmacılar ve Avrupa'daki enstitülerden meslektaşları İngiliz Kanalı'ndaki Dover Boğazı vakasının iki kademeli gerçekleştiğine inanıyor; ilk göl sızıntısının ardından büyük bir sel baskını gerçekleşiyor.

On yıl önce Imperial College London araştırmacıları, İngiliz Kanalının orta kesimindeki deniz tabanında dev vadilerin jeofiziksel kanıtlarını ortaya koydular. Ekip tarafından yapılan yeni çalışma, Dover ile Calais arasındaki Dover Boğazı'ndaki tebeşir sırtının nasıl aşındığının ayrıntılarını ilk kez gösteriyor. Belçika ve Fransa'dan bilim insanları tarafından toplanan yeni jeofiziksel veriler, Birleşik Krallık'tan deniz tabanı verileri ile birleştirildi, büyük deliklerin bulunduğu kanıtlandı ve sonunda deniz tabanında oluşan bir çeşit vadi keşfedildi.

Araştırmalar, tebeşir sırtının büyük bir baraj özellliği gösterdiğini, gölün dev şelale bölgelerinde taştığını, kayalık ezilmeyi eritip zayıfladığını ve sonunda parçalanıp vadi tabanına büyük hacimlerde su basmasına neden olduğunu gösteriyor. Ekip, deniz tabanında analiz ettikleri büyük çukurların su katmanlarını yeryüzüne temas etmesi ile oluşan aşınmış kayalardan meydana gelen dalma havuzları olduğuna inanıyor. Dover Boğazı'ndaki dalma havuzları çok büyük, çapları birkaç kilometre kadar ve yaklaşık 100 metre derinliğe sahipler. Yaklaşık yedi dalma havuzu, Calais limanlarından Dover'a kadar uzanıyor. Araştırmacılar, bu dalma havuzlarının güney Kuzey Denizi'ndeki gölden su taşmasının kanıtının bu olduğunu öne sürüyorlar.