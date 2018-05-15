Stonehenge, İngiltere'de bulunan ve Neolitik taş devri ile Bronz çağı arasında bir zamanda oluştuğu düşünülen oldukça enteresan bir yapı.

Hakkında senelerdir pek çok araştırma yapılan, ancak henüz net bilgiler elde edilememiş olan Stonehenge'in oluşumuna dair oldukça ilgi çekici yeni bir iddia ortaya atıldı. Şimdiye kadar gerek mitsel gerek bilimsel pek çok farklı açıklama alsa da Stonehenge, benzer pek çok yapı gibi gizemi tam olarak çözülememiş yapılardandı.

Ancak yeni çalışmayı yürüten bilim insanı Brian John, araştırmaların yönünün bilimsel olmaktan çıktığını ve senelerdir bu yüzden net bilgiler elde edilemediğini, son bulgular sayesinde de nihayet bu durumun açıklığa kavuşacağını söylüyor.

John'a göre yapıyı oluşturan ve göztaşı (bluestone) olduğu düşünülen bu dev taşlar, yaklaşık 500.000 sene önce bir buzul tarafından bölgeye taşınmış. Bölgede bu görüşü destekleyen pek çok kanıt bulduklarını da söyleyen John, bu bilginin bir çok şeyi açıklığa kavuşturduğunu düşünüyor.

Yapı ile ilgili en zorlu sorulardan biri, eski insanların bu taşları taşıyacak güce ya da bilgiye nasıl sahip olabileceği konusuydu. Ancak John, taşları buzulların sürüklemiş olmasının bu soruya oldukça mantıklı bir cevap verdiğini düşünüyor. John'a göre sürüklenen taşlar, buzulların erimeye başlaması ile ortaya çıktılar.

Peki Stonehenge nasıl yapılmıştı?

Stonehenge üzerinde senelerdir yürütülen pek çok araştırma, bölgede kullanılan taşların yaklaşık 250 km uzaklıktaki bir madenden gelmiş olduğunu ortaya koymuştu. Taşların zaman içinde farklı toplumlarca işlenerek ve her defasında daha fazla geliştirilerek son haline ulaştığı düşünülüyor. İlk aşamanın ise 5000 sene önce yapıldığı düşünülüyor. Bu bulguların pek çoğu bölgede bulunan çeşitli kemikler ve eşyalar sayesinde doğrulanmış durumda.

Her biri tonlarca ağırlıkta olan bu taşların buzullar yoluyla bölgeye taşındığının keşfedilmesi, konuyu 'gizemli' kılan soruyu cevaplıyor. Projeyi yürüten John ise bölgeye yüklenen anlamın aslında içi boş bir balon olduğunu ve bundan 5000 sene önce bunu yapan insanlar için çok büyük anlamlar ifade etmediğini söylüyor. Geçtiğimiz senelerde dünyanın pek çok yerinde bulunan benzer yapılar ve Stonehenge üzerinde yapılan çalışmalar, bu yapıların bir tür dev güneş saati olabileceğini de söylemişti, ancak bu bilgiler henüz kanıtlanabilmiş değil