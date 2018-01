İngiltere Sahte Haberleri Önlemek İçin Yeni Bir Birim Kurdu

İngiltere Başbakanı, internette yayılmaya başlayan sahte haberleri önlemek için Milli Güvenlik Haberleşme Birimi olarak adlandırılan yeni bir yapının kurulacağını söyledi.

İngiltere'nin Brexit referandumu sırasında Rusya kaynaklı hesapların oylamaya etki ettiği gerekçesiyle Facebook ile olan gerginliği sürerken hükümetten yalan haberlere karşı yeni bir adım geldi. Hükümet İletişim Servisinin (GCS) direktörü Alex Aiken'e göre, yeni kurulan birim internet sitelerini ve sosyal ağları takip edecek. Aiken, PR Week'e verdiği röportajda, kamu servislerinin " dezenformasyona karşı hızlı bir şekilde tepki vermesi ve gerçeklere dayalı bir kamusal tartışmayı geri kazanması için sosyal medya yeteneği" kazanması gerektiğini söyledi.

The Times'a göre, Theresa May birimin oluşturulmasına izin vereceğini bildrdi. Ayrıca May, birimin senatodaki sosyal medya söylentilerinin önüne geçecek kadar hızlı çalışacağından kuşku duymadığını da belirtti. Konuyla iligli olarak açıklamalarda bulunan bir Kabine Ofisi sözcüsü ise: "Hükümet yanlış bilgilere karşı koymayı taahhüt ediyor ve Hükümet İletişimi Hizmeti bu konuda önemli bir rol oynamaktadır." ifadelerini kullandı. Sözcü, dijital iletişimin sürekli olarak geliştiğini ve kendilerinin yeni teknolojinin gücünü iyi kullanarak bu ortamdaki zorluklarla mücadele etmeye çalıştıklarını söyledi.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi İngiltere Bexit referandumundan bu yana Rusya bağlantılı hesapların seçimi etkilediğine yönelik çıkan söylenti ve kanıtlar çerçevesinde özellikle Facebook'a ve Twitter'a karşı siyası bir baskı uyguluyor. Bu çerçevede ülkenin Dijital Kültür, Medya ve Spor Seçimi Komisyonu tarafından gerçekleştirilen sahte haber soruşturması yürüten birimi her iki sosyal ağdan da Brexit oylarıyla ilgili bilgi istedi. Facebook, Rus ajanlarının AB Referandumu oylarını etkilemeye teşebbüs edip etmediği konusundaki soruşturmayı genişleteceğini açıkladı.