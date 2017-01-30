İngiltere Savunma Bakanlığı, iPhone 7 Kullanıyor

İngiltere Savunma Bakanlığı, hassas haberleşmeler için iPhone 7 kullanmayı tercih ediyor. Ancak Android cihazların daha güvenli olduğuna dair bazı işaretler var.

İngiltere Savunma Bakanlığı, son derece yüksek güvenliğin gerektiği hassas haberleşmeler için Apple’ın iPhone 7’sini seçti.

TechRepublic’in raporuna göre telekomünikasyon şirketi BT Group, askeri personel ve savunma personeli için iPhone 7’ye yüksek güvenlik korumaları uygulama konusunda sıkı çalışmalar yapıyor. Bu güvenli iPhone’lara sahip kullanıcılar, belirli haberleşmenin gerektirdiği hassasiyet seviyesine bağlı olarak cihazlarının güvenlik modunu ayarlayabilecekler. Ayrıca raporda, BT Group’un çok gizli veriler için güvenli depolama konyetnırları geliştirmek için çeşitli metotlar üzerinde çalıştığı da belirtiliyor.

BT Group’un Teknik İş Müdürü Steve Bunn, güvenli bir haberleşme cihazı ortaya çıkarmak için ilk çalışmalarının ilginç bir şekilde Samsung Galaxy Note 4 üzerinde gerçekleştiğini belirtiyor. Fakat Steve Bunn’ın belirttiğine göre birçok geliştirme ve testten sonra, Galaxy Note 4’ün sunduğu güvenlik yeterli bulunmamış ve bu nedenle iPhone üzerinde çalışmalara başlanmış. Ancak mümkün olduğu kadar diplomatik kalmaya çalışan şirket, bu olaydan kısa bir süre sonra Galaxy Note 4’ün güvenliğinin yetersiz olmadığına dair bir rapor yayınladı.

Aslında iPhone, hiç de öyle hassas haberleşmeler için kullanılabilecek güvenli bir telefon izlenimi yaratmıyor. Zira güvenliğe önem veren birçok kurum; GSMK Cryptophone 500, Boeing Black ve Solarin gibi ciddi ölçüde değiştirilmiş Android telefonlar kullanıyor.