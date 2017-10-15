İngiltere'ye Yapılan Siber Saldırının Altından İran Çıktı!

Haziran ayında İngiliz Parlementosuna yapılan siber saldırılarla ilgili olarak yürütülen araştırmalar sonucu kaynağın İran olduğu tespit edildi.

Haziran ayında, İngiliz parlementosu düzenli ve hırslı bir şekilde siber saldırıya maruz kaldı. Saldırıların amacı kanun yapıcılar arasında zayıf parolalara sahip olanları tespit etmek ve bu hesaplara erişim sağlamaktı. Soruşturmayı yürüten araştırmacıların açıklamasına göre saldırı sırasında 90 hesap ele geçirildi.

Saldırının sabahında bir gariplik olduğunu fark eden İngiliz yetkililer, hemen önlemler alarak sistemlere uzaktan erişimi yasakladı. Bu yasaklama sebebiyle gerçek kullanıcılar o gün sisteme Westminster Sarayı dışında erişim sağlayamadı.

Saldırının ardından bir kaç gün sonra sorumlunun Rusya olduğu düşünülmüştu. Bu düşüncenin sebebi ise Rusça bir kaç hacker sayfasında hesapların parolalarının paylaşılması olmuştu. Soruşturmacıların araştırmayı derinleştirmesiyle birlikte saldırının kökeninin İran olduğu ortaya çıktı. Yetkililere göre bu olay İran'dan Birleşik Krallık'a yapılan ilk büyük siber saldırı.

The Times'ın istihbarat bağlantısından aldıkları bilgiye göre saldırıdan toplam 9.000 e-posta hesabı etkilendi ve bu hesaplar arasında başbakan Theresa May'inki de bulunuyor. Rapor, İran'ın muhtemelen hassas bilgilere bu yolla sahip olduğunu belirten ifadeyle sonlanıyor. Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nden yapılan açıklamada ise durumla ilgili olarak "Araştırmalar devam ederken durumla ilgili yorum yapmak uygunsuz olacaktır." denildi.

Sizce zamanımızın asıl savaşı siber savaşlar mı olacak? Bu tür saldırıların konvansiyonel bir saldırıyı tetiklemesi sizce mümkün mü? Yorumlarınızı bekliyoruz.