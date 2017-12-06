Inhumans Dizisi İptal Edilebilir

ABC stüdyoları ve Marvel ortak yapımı olan dizi beklenen ilgiyi görmedi.

Öncelikle İnhumans ‘’ne demek?’’ kısmını açarsak, türkçede insan dışı anlamına gelmekte, kısaca Nainsan olarak bahsedebiliriz. Inhumans dizisi konusunu aynı adı paylaştığı Marvel's Inhumans çizgi romandan alıyor. Amerikan yapımı olan dizi sayesinde, gerçek anlamda arka planda kalmış ve hiç sesi çıkmayan Black Bolt karakteri izleyiciler tarafından sevilmeye başladı.

Sezon finali için girilen değerlendirme sonuçları gerçekten çok kötü, izleyici sayısı yaklaşık 1.95 milyon ve dizi 0.5 gibi çok düşük bir değerlendirme puanına sahip. Daha öncesinde Marvel’s Agent Carter dizisi 235 milyon ortalama ile izlenmiş ve ABC tarafından hiç düşünülmeden iptal edilmişti. 3.75 milyon gibi ortalama üstü sayılabilecek bir kitle ile başlayan Inhumans dizisi içinde işler çok iyi görünmüyor. 4.2 milyon ortalamasına sahip Agents of Shield dizisi dahi iptal edilecekken Disney tarafından yapılan müdahale sayesinde devam ettirilmişti. Belki resmi açıklama gelmemiş olabilir ancak benzer bir müdahale gelmediği sürece İnhumans dizisinin de iptal edileceğini söyleyebiliriz.





Inhumans dizisinin konusundan bahsedecek olursak; Uçmak, elementleri kontrol etmek ve geleceği görmek gibi farklı özelliklere sahip Na-insanlar, insan oğlundan uzakta güvende olacakları için Ay’da yaşayabilecekleri gizli bir şehir inşa etmişlerdir. Şehrin ve Na-insanların krallı Black Bolt, konuştuğu zaman çok güçlü ses dalgaları üretebilir, hatta çocuk yaşta anlık bir sinir ile anne ve babasını öldürdü. Black Bolt’u Marvel çizgi romanlarındaki diğer krallarla kıyaslarsak çok geleneksel bir kral karakterine sahip olduğunu söyleyebiliriz. O süper güçeri ve sakin yapısı ile halkının güvenliğini korumak için her şeyi yapabilir.

Yazımızın bundan sonrası dizi ile ilgili bir miktar spoiler içermektedir. Dizide kardeşi tarafından tahtı ele geçirilen Black Bolt, kendini dünyada bir hapishanede bulacak. Dünyaya kaçan diğer dostlarını da yanına alan Black Bolt tahtını geri almaya çalışsa da kardeşinin yaptığı hata sonucu Ay üzerinde kurdukları şehir tamamen yıkılacak. Yaşanan olaylar sonucunda kendisi ve halkı Dünyaya dönmek zorunda kalacak ve çok büyük tehlikeler ile yüzleşecekler.

Genel olarak baktığımızda Marvel dizileri biraz durgun ilerliyor, Inhumans dizisinin belki de tek artısı biraz daha hızlı ilerlemesi ve hareketli olması. Aslında Inhumans çizgi roman olarak bakıldığında gerçekten çok zengin bir film konusuna sahip, bence başarısız dizi çekerek hikayeyi de çöpe atmış oldular. Peki sizce, Marvel, DC ile dizi sektöründe rekabet etmek amacı ile Black Bolt karakterini harcamış olabilir mi?