İninal, İnternet Alışverişlerine Kapatılacak mı?

İninal dahil olmak üzere bütün ön ödemeli kartlar, BDDK'nın yeni düzenlemesinin dışında kalıyor.

İnternet üzerinden alışveriş yapmak, uzun bir süredir hayatımızın parçası oldu. Genellikle kredi kartı ve banka kartları kullanılarak yapılan alışverişler, 18 yaşından küçük kişiler için sorun arz edebiliyordu. Yaşanan durumlara bulunan çözüm, tıpkı banka kartı mantığı ile para yükledikçe çalışan ön ödemeli kartları ortaya çıkardı.

En yaygın ön ödemeli kartlardan birisi olan PayPal’ın ülkemizden çekilmesinden sonra İninal tartışmasız en çok tercih edilen ön ödemeli kart oldu. 13 yaşından büyük herkesin kolayca satın alıp kullanabileceği kart, Master Card ile anlaşmalı yerlerde alışveriş yapma imkanı sağlıyor. İninal, ülkemizde ING Bank ile birlikte oldukça geniş para yükleme ağına sahip.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yapılan düzenleme ile tüm bankaların kredi kartlarının internet alışverişlerine kapatılacağı belirtildi. Kart sahipleri eğer kredi kartlarını internet alışverişlerinde kullanmak istiyorsa 17 Ağustos 2017 tarihine kadar onay vermesi gerekmekte. İninal ve diğer ön ödemeli bütün kartlar kredi kartı özelliği taşımadığı için bu düzenlemenin dışında kalacak. İnternet alışverişlerinde kullanılmayan kredi kartlarının güvenliği için yapılan düzenlemenin, internet dolandırıcılarına karşı bir önlem olması düşünülüyor.