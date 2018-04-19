IEEE Anadolu Bilgisayar Topluluğu tarafından düzenlenen Internet & Information Technologies (INIT) Siber Güvenlik & Veri Bilimi Workshop ve Konferansları Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde 28-29 Nisan'da gerçekleşecek.

Bilişim dünyasında geniş bir kitleye hitap edecek olan etkinlik; Büyük Veri, Linux Sistem Yönetimi & Özgür Yazılım, PHP, Web Güvenliği, Kriptografi, Siber Güvenlik ve Ağ Yönetimi konularını içerecek. Uzman kişiler tarafından verilecek paralel ve ücretsiz eğitimler 28 Nisan Cumartesi ve 29 Nisan Pazar günlerinde olacak.

Bununla birlikte 29 Nisan Pazar günü farklı bir salonda düzenlenecek konferanslar ile bu alanlarla ilgilenen herkesin ilgi odağı olacak bir etkinlik planlanmakta. Etkinlik boyunca 30’ar kişilik sınıflarda belirlenen 9 paralel eğitim iki gün boyunca 10.00-17.30 saatleri arasında verilecek.

28-29 Nisan tarihlerinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi en sahipliğinde gerçekleşecek Internet & Information Technologies (INIT) Siber Güvenlik & Veri Bilimi Workshop ve Konferansları hakkında daha fazla bilgi almak için init.ieeeanadolu.org web sitesini ziyaret edebilirsiniz.